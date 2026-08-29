+13 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Год единства народов России
29 Августа , 10:51

В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»

В Уфу продолжают прибывать первые участники чемпионата.

В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»
В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»

Одними из самых ожидаемых гостей стали студенты-геологи из Зимбабве — в столицу Башкортостана прибыла делегация из двух ведущих университетов страны.

В багаже зимбабвийских геологов — собственный научный проект в области гидрогеологии. Студенты отметили, что геология для них — не просто наука о породах, а зашифрованная история планеты, где кристаллы хранят тайны, а у каждого пласта — свой голос. Они убеждены: то, что скрыто под землёй, питает мир, а вода подчас таит в себе не меньше ресурсов, чем нефть и газ. Жара и давление превращают прошлое в энергию — именно эти процессы и лежат в основе их исследовательского проекта.

IV Международный геологический чемпионат «Геовызов» продлится по 9 сентября.

 
В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»
В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»
В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»
В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»
В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru