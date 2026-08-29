В Уфе пройдет IV Международный геологический чемпионат «Геовызов»

Одними из самых ожидаемых гостей стали студенты-геологи из Зимбабве — в столицу Башкортостана прибыла делегация из двух ведущих университетов страны.

В багаже зимбабвийских геологов — собственный научный проект в области гидрогеологии. Студенты отметили, что геология для них — не просто наука о породах, а зашифрованная история планеты, где кристаллы хранят тайны, а у каждого пласта — свой голос. Они убеждены: то, что скрыто под землёй, питает мир, а вода подчас таит в себе не меньше ресурсов, чем нефть и газ. Жара и давление превращают прошлое в энергию — именно эти процессы и лежат в основе их исследовательского проекта.

IV Международный геологический чемпионат «Геовызов» продлится по 9 сентября.