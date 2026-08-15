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15 Августа , 09:03

Праздник меда, традиций и единства

14 августа в Янауле отметили Медовый Спас — любимый жителями социокультурный проект, который радует горожан с 2014 года. Площадкой праздника вновь стал физкультурно‑оздоровительный комплекс «Юность» — удобное место в центре города, рядом с центральным рынком, железнодорожным и автовокзалами.   

Праздник меда, традиций и единстваПраздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства

Медовый Спас — это настоящий праздник культуры: торговые площадки оформили в национальном стиле, подчеркнув многообразие традиций народов, живущих в районе. Важная особенность проекта — бесплатные торговые места и продажа продукции без посредников: благодаря этому цены остаются доступными, а покупатели уверены в происхождении товара. 

В этом году пчеловоды привезли на праздник около 1800 кг ароматного мёда. Помимо торговли, гостей ждали выставки изделий ручной работы и восковых свечей, а насыщенная культурная программа порадовала вокальными и хореографическими номерами. 

Участников праздника тепло приветствовали почётные гости: глава администрации района Салават Гильмиев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлёв, депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Ильшат Вазигатов. Духовный акцент событию придал обряд освящения мёда нового урожая — его провёл настоятель Иверско‑Илиинского храма города Янаула протоиерей Андрей Бабошкин. 

Ярким финалом праздника стало награждение лучших в шести номинациях:
«Лучший торговый павильон» — Абзалов Фларис Мударисович (с. Юссуково);
«Лучший пчеловод» — Фаррахов Ришат Мугатович (д. Янгузнарат);
«Лучший мёд» — Абзалов Фидарис Мударисович (с. Юссуково);
«Лучшая пасека» — Муллаяров Роберт Архамович (с. Ямады);
«Кладовая здоровья» — Хасбутдинов Рустем Расулович (д. Шмельковка);
«Лучший сортовой мёд» — Сафина Зинфира Муллаяновна (с. Сандугач).
 
Как отметил руководитель местного общества пчеловодов Марат Хусаинов, Медовый Спас в Янауле объединяет людей, сохраняет традиции и поддерживает местных производителей. С каждым годом он становится всё масштабнее и душевнее. И именно эта душевность с каждым годом притягивает всё больше гостей и участников.

Фотографии: администрация Янаульского района.

Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
Праздник меда, традиций и единства
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