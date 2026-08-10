В Марийском ИКЦ с.Мишкино прошел форум Конгресса татар РБ«В единстве сила»

С приветственным словом к участникам обратилась глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова. Она подчеркнула значимость мероприятия для укрепления межнациональных связей и сбережения культурного наследия на территории муниципалитета.

Далее с приветственным словом выступал председатель Исполкома Конгресса татар Республики Башкортостан Загир Хакимов:

- Мы собрались не случайно - сказал он, - это часть большого проекта по укреплению единства народов Башкортостана и всей России. 2026 год объявлен Президентом РФ Годом единства народов России, а Глава республики Радий Хабиров обозначил его как Год большой дружной семьи. Мы все — большая многонациональная семья нашего района, нашей республики и страны. Именно взаимовыручка, взаимопонимание и сплоченность позволяют нам решать самые разные задачи — от бытовых и до поддержки наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. «В единстве наша сила“ — это отражение нашей совместной работы».

Загир Ахсанович отметил, что подобные встречи пройдут во всех районах республики, но именно Мишкинский район принял эстафету первым. По итогам работы форума он вручил благодарственные письма и памятные подарки главе администрации Ларисе Александровой, исполняющей обязанности заместителя главы Администрации по социальным вопросам и внутренней политике Диане Муратбаевой, исполняющему обязанности председателя местного отделения Конгресса татар имам мухтасибу Мишкинского района Ханиф хазрату Шаймуратову, а также другим участникам форума за вклад в развитие национальных инициатив.

Среди участников были: Карт Мишкинского района Вячеслав Камилянов, председатель районной организации ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительныхорганов Юлиия Балахнина, Заместитель председателя исполкома Конгресса татар Республики Башкортостан Залия Ахунова, социальный координатор фонда «Защитники отечества» по Республике Башкортостан в Мишкинском районе Виктория Ишмурзина, заместитель председателя местного отделения региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» Татьяна Кондогина, руководитель местного поэтического клуба «Ак иняйляр» Файруза Сабирова и другие уважаемые жители. Каждый из них выступил с приветствием, пожелал плодотворной работы, поблагодарил за приглашение, рассказал об участии в поддержке бойцов СВО и выразил надежду на скорейшую победу и возвращение бойцов домой живыми и здоровыми. Они отметили важность сохранения и развития культурного многообразия, а также подчеркнули роль межнационального сотрудничества в решении актуальных задач района.

Важным итогом собрания стало решение о кадровых изменениях в местной организации. Ранее руководителем был Ильгиз Шакуров, который сменил место жительства, но сохранил связь с активистами. Теперь исполнение обязанностей возложено на имам мухтасиба Мишкинского района Ханиф хазрата Шаймуратова— многолетнего общественника и уважаемого жителя района.

Конгресс завершил работу принятием конкретных планов на будущее. Одобрено создание инициативной группы для подготовки ко Дню татарской культуры в следующем году. Кроме того, участники договорились расширить просветительские программы для школьников и молодежи.

Форум стал наглядным примером того, как совместными усилиями можно приумножать культурное богатство своего народа и укреплять дружбу между жителями района. Мы гордимся тем, что живем в районе, где уважаются и ценятся традиции всех народов!

Указом Главы Республики Башкортостан учреждён единый грантооператор — Фонд грантов Главы Республики Башкортостан. Его цель — государственная поддержка некоммерческих организаций (НКО), которые развивают институты гражданского общества и реализуют социально значимые проекты. Проводились конкурсы по разным направлениям: развитие гражданского общества, сохранение языков, молодёжная политика, СМИ. Например, в одном из конкурсов 2025 года поддержку получили проекты «КиберКаратэ», «РАСтем играя», «Живая палитра Башкортостана».

- У нас сложилось зрелое, крепкое гражданское общество. Наши НКО оказывают реальную помощь людям в самых разных направлениях. А наша задача — продолжать помогать им в реализации добрых и таких важных инициатив, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.