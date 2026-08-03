+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор

Политика

Политика
3 Августа , 18:14
В Уфе пройдёт бизнес-форум по развитию сотрудничества Башкортостана и Узбекистан
Политика
26 Июля , 11:30
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Политика
20 Июля , 11:29
Встреча с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Политика
17 Июля , 11:45
Жители Башкирии направили более 54 тысяч предложений по развитию региона
Политика
11 Июля , 11:26
В. Путин по видеосвязи провёл оперативку с членами Совета Безопасности.
Политика
5 Июля , 11:24
Комментарий помощника Президента РФ Ю. Ушакова
Политика
4 Июля , 11:21
Президент посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войс
Политика
3 Июля , 10:38
Встреча с Президентом Абхазии Бадрой Гунбой
Политика
3 Июля , 10:36
Глава Башкортостана ознакомился с обновлённой набережной Диоскуров в Сухуме
Политика
2 Июля , 06:03
Делегация Башкортостана прибыла с официальным визитом в Абхазию
Политика
1 Июля , 10:55
О внешних угрозах и внутренних проблемах
Политика
24 Июня , 06:11
Разговор с Радием Хабировым: новые вызовы требуют твердых решений
Политика
20 Июня , 14:50
Радий Хабиров провёл семинар с главами городов и районов Башкортостана
Политика
18 Июня , 14:45
Встреча с Послом Танзании в России Фредриком Ибрахимом Кибутой
Политика
18 Июня , 14:42
В.Путин принимает участие в юбилейных пленарных сессиях саммита Россия – АСЕАН
Политика
14 Июня , 14:35
Президент России В. Путин поздравил Президента США Д. Трампа с 80-летием
Политика
11 Июня , 08:06
Юлай Кидрасов: «Победа куется не только на фронте, но и в тылу..."
Политика
7 Июня , 04:26
В Санкт-Петербурге Владимир Путин провёл ряд встреч
Политика
5 Июня , 17:53
Владимир Путин поздравил Башкортостан с сохранением лидирующих позиций
Политика
5 Июня , 17:12
Министром торговли и услуг Башкортостана назначен Константин Климин
Все материалы

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru