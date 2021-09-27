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Политика

Политика
Вчера, 10:11
Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования
Политика
24 Сентября , 09:12
Владимир Путин проведет встречу с первой пятеркой "Единой России"
Политика
22 Сентября , 11:40
Премьер-министр правительства Башкирии ревакцинировался от коронавируса
Политика
21 Сентября , 18:00
Константин Толкачев: «Жители республики выбрали реальные дела и стабильность»
Политика
21 Сентября , 14:32
Шамиль Валеев: «Правящей партии придется много потрудиться»
Политика
21 Сентября , 11:04
Ольга Панчихина: Каждую ситуацию держали на контроле
Политика
21 Сентября , 10:57
Камиль Бузыкаев: У действующей власти нет конкурентов
Политика
21 Сентября , 10:30
Рустем Ахмадинуров: «Партия «Единая Россия» получит конституционное большинство в Государственной Думе»
Политика
21 Сентября , 09:45
Арсен Шаяхметов: «Будущее за электронным голосованием»
Политика
21 Сентября , 09:45
Путин выразил соболезнования в связи с массовым убийством в пермском вузе
Политика
20 Сентября , 16:30
Лида Исаргакова: На избирательных участках Башкирии работало 7 тысяч наблюдателей от Общественной палаты
Политика
20 Сентября , 16:20
Андрей Иванов: «Единая Россия» улучшила свои позиции
Политика
20 Сентября , 15:54
Спасибо за работу
Политика
20 Сентября , 15:51
Жалобы и обращения
Политика
20 Сентября , 15:45
Работа наблюдателей
Политика
20 Сентября , 15:41
Выборы в цифрах
Политика
20 Сентября , 15:35
Выборы состоялись
Политика
20 Сентября , 09:59
Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Политика
17 Сентября , 10:24
Как и где проголосовать в Башкирии: подробная инструкция
Политика
16 Сентября , 09:01
Владимир Путин назвал электронное голосование безопасным
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