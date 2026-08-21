Совещание с членами Совета Безопасности

Обсуждалась стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике. С докладами выступили Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник Президента Николай Патрушев.

Рассматривались также вопросы общего военно-политического характера.

В совещании также приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, Министр обороны Андрей Белоусов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.