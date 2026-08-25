+20 °С
Дождь
ДзенАнтитеррор
Политика
25 Августа , 16:56

Глава Башкортостана провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативног

25 августа в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

На повестке – вопросы обеспечения общественной безопасности во время Дня знаний, а также в единый дня голосования.

– Это масштабные и ответственные мероприятия. При подготовке к ним нужно учитывать угрозы и риски возможных правонарушений, – отметил Радий Хабиров.

Отметим, что в единый день голосования в республике пройдут 39 избирательных кампаний, включая выборы депутатов Государственной Думы России и Уфимского Горсовета. Всего будет задействовано более 3 тысяч избирательных участков.

Не менее важный вопрос – подготовка к новому учебному году. Эту тему недавно обсудили на республиканском августовском совещании по образованию. Задача – обеспечить безопасность школ.

– Все образовательные организации уже обследованы. В целом ситуация с антитеррористической защищённостью улучшилась. В том числе благодаря дополнительным мерам, которые мы приняли в 2026 году, – отметил Радий Хабиров. – Тем не менее, эту тему всегда нужно держать на особом контроле.

Участники заседания определили порядок межведомственного взаимодействия в период проведения запланированных мероприятий, а также ключевые направления работы правоохранительных органов, оперативных и аварийных служб.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru