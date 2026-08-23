В. Путин ответил на вопросы СМИ

В.Путин: Во-первых, выборы скоро. Первое. А второе – я же когда-то и создавал эту партию, так что естественно было бы её поддержать.

Кстати говоря, хочу поблагодарить все парламентские партии, все партии, которые представлены в парламенте, за их государственную, патриотическую позицию, за поддержку, которую они оказывают народу России, Отечеству и мне как главе государства в решении важнейших задач, перед которыми стоит страна, наше государство.

Что касается сегодняшней темы, мы говорили о программе, и я много внимания уделил программе партии «Единая Россия». Это очень важный документ, важный, серьёзный, это ориентиры партии на ближайшие годы в развитии страны, в решении задач развития страны.

Но знаете, хочу сказать по-честному, очевидно, уж рядовой человек точно вряд ли всё прочитал в этой программе до конца, но даже люди, которые профессионально занимаются политикой, и то, наверное, до каждого слова там не добрались. Хотя, повторю, это очень важный, концептуальный, фундаментальный документ.

Но для меня важно и другое. Важно то, что «Единая Россия» никогда не занималась популизмом. Вот это важно всегда, но сегодня особенно важно. Понятно, что в ходе избирательной кампании любая политическая сила, желая привлечь внимание, симпатии избирателей, она заявляет какие-то цели, которые очень привлекательными являются для граждан, говорит о том, что эти цели будут безусловно достигнуты. Но часто очень, или, так, аккуратно [говоря], иногда всё-таки это делается без профессионального анализа, без понимания источников финансирования достижения этих целей, профессиональной оценки, глубокой профессиональной оценки сопутствующих последствий и так далее.

Конечно, повторяю, у всех политических сил есть такое искушение. А «Единая Россия» всё-таки старается эти искушения обойти, старается действовать и действует очень взвешенно, профессионально и ответственно. Вот это, на мой взгляд, является самым главным.

П.Зарубин: Ещё несколько крайне серьёзных вопросов.

Особый резонанс на Украине, в западных странах и у нас, конечно, тоже, вызывает то, что Россия резко нарастила и мощь, и число ударов по Киеву, по другим городам Украины, по портам.

По Вашей информации, к чему эти удары приводят? Насколько они эффективны, эффективны ли они? И сказываются ли они как-то на ситуации на линии боевого соприкосновения в целом?

В.Путин: Конечно, они эффективные, эти удары, они своевременными являются, и, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие, – а совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержке, а при прямом участии западных спонсоров, – и, безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов [образом] сказывается на ведении боевых действий.

П.Зарубин: Почему это наращивание вообще произошло?

В.Путин: Если говорить о том, что происходит сейчас, то это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести ещё одно «стратегическое поражение» России – на этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике.

Была публично заявлена цель – разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплочённости российского общества. В общем, цель – это доведение России до развала, о чём они давно мечтают, о чём они постоянно говорят. 5 августа, как известно, этот 40-дневный срок истёк. И что, возникает вопрос, каков результат? Конечно, удары по гражданским, фактически незащищённым объектам и, что особенно важно, по гражданским людям наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям. А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, это всегда трагедия: для семьи, для близких и для всей страны. Мы хорошо знаем, что нацисты времён Великой Отечественной войны и Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления, и мы видим, что эти преступления продолжаются.

Но всё-таки конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожидаемому.

Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить, не получили и никогда не получат.

Более того, отвечая на эту очевидную эскалацию, именно очевидную эскалацию, в основе которой лежат не объективный анализ ситуации на поле боя, состояние украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией, а в основе которых лежат пиар и амбиции, отвечая на эту авантюру, мы нарастили именно удары, Вы сейчас об этом как раз и сказали, нарастили удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе и в Киеве, начали отвечать на действия противника в отношении наших объектов гражданской промышленности и логистики.

Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы.

Далее. «Вы хотите нарушить нашу логистику?» – можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите. При этом действия армии России, конечно, гораздо более чувствительны и гораздо более разрушительны. Я неоднократно говорил: ответ всегда будет.

И самое главное, действия противника никак не отразились на положении дел на фронте. Более того, наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперёд. Вооружённые Силы России уверенно решают задачи для полного достижения целей специальной военной операции.

Конечно, при этом мы должны и будем совершенствовать систему ПВО, наращивать её возможности. Необходимо улучшать координацию между силовыми, гражданскими ведомствами, причём всех уровней, привлекать возможности государственных предприятий и частного бизнеса. И это особенно важно в преддверии выборов в Государственную Думу и другие органы власти. Противник пытается запугать нас и сорвать выборы. Мы не позволим ему этого сделать. Уверен, что и эта попытка информационно-психологического воздействия на российское общество обречена на провал.

Мы, безусловно, продолжим укрепление российской государственности и легитимности власти. Вместе с тем ответные действия России на очередную провокацию киевского режима являются для него, судя по всему, весьма чувствительными, приводят к серьёзным последствиям, доводят ситуацию по ряду важнейших направлений до критического уровня. Именно поэтому сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали. Киевский режим пытается не допустить её, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются.

Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле.

П.Зарубин: Не могу не уточнить, а что это за экзотические такие предложения?

В.Путин: Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали пускаться, потому что это такой «зондаж» по разным направлениям возможных договорённостей. Они так или иначе звучали и раньше, но теперь, в этой ситуации, подаются по-своему. Но забегать вперёд и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договорённостей, пока преждевременно.

П.Зарубин: Из-за российских ударов по портам мы слышим подчас довольно истерические заявления киевских чиновников, в том числе на площадке ООН, о том, что, мол, мир может оказаться на грани голода, поскольку парализованы поставки зерна, и обвиняют в этом, конечно, нас.

В.Путин: Я уже сказал, что киевские власти сами выпустили джинна из бутылки – начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики. Ну что же? Я сейчас, только что, сказал: получите ответ.

Что касается сельского хозяйства, то тоже только что прозвучало. Экспорт этих товаров является одним из основных статей украинского экспорта.

Что касается проблем мировых, то вряд ли что-то изменится, потому что, во-первых, у нас большой экспортный потенциал. Буквально вчера мне Министр сельского хозяйства докладывал – не менее 60 миллионов тонн. Это очень хороший задел. Да, и у нас есть вопросы, связанные с вывозом наших товаров, но мы эти вопросы решим, а значит, и никакого дефицита на мировом рынке не будет.