Встреча с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Владимир Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР и ещё раз выразил благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали российским военным и были отмечены государственными наградами, никогда не забудут в России.

Президент также передал самые тёплые слова приветствия Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выразила признательность за такие тёплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно ещё раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией.