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Политика
20 Июля , 11:29

Встреча с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

С российской стороны во встрече, состоявшейся в Кремле, приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР и ещё раз выразил благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали российским военным и были отмечены государственными наградами, никогда не забудут в России.

Президент также передал самые тёплые слова приветствия Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выразила признательность за такие тёплые слова и сказала, что лидер КНДР Ким Чен Ын совсем недавно ещё раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Российской Федерацией.

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