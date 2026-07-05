Напомню, что ранее по случаю Дня России 12 июня Президент США прислал на имя Владимира Путина тёплое поздравительное послание. В нём Дональд Трамп воздал, я процитирую, дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, а также стойкости российского народа.

Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчёркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.

Сегодня, конечно, Америка широко празднует День независимости, всё это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп. И наш Президент, конечно, обратил на это внимание.

Разговор – это уже четвёртый в текущем году – был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня. Кстати, этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно – один час двадцать пять минут.

Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.

Американский Президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.

С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учёте известных принципиальных российских подходов.

Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом европейская «партия войны» исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш Президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооружённые Силы уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим.

Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп в свою очередь поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения.

Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчёркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.

В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причём в самых различных областях.

Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем.

Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учётом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира.

Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.

Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит.