Съезд «Единой России» принял Народную программу — с ней партия пойдёт на выборы

Президент подчеркнул, что «Единая Россия» никогда не даёт несбыточных обещаний, поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку. Он отметил, что Народная программа — результат большой и кропотливой работы. «Она подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Её ключевые критерии: объективность, реалистичность, честность, а это значит, что «Единая Россия» отвечает за каждую строчку, каждое слово в своей программе, за практическое достижение поставленных целей», — сказал Владимир Путин. По его словам, сегодня перед страной стоит много вызовов, и защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером может только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность реальными делами. «Долг партии, долг «Единой России» — сделать всё для Победы. Среди ваших кандидатов — немало ветеранов специальной военной операции, я вижу их в зале. Наши Герои достойно сражались за Россию и, уверен, будут достойно работать в парламенте страны. У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убеждён, они направят все силы на решение всех этих задач», — отметил он. По словам Президента, Народная программа даёт системные ответы на запросы общества. «Рассчитываю, что партия внесёт весомый вклад в достижение национальных целей развития, целей суверенной страны, которая сама, только сама определяет своё будущее». «Единая Россия» берёт на себя обязательства по всем вопросам, которые важны для людей: поддержка семей с детьми, построение сильной экономики и технологическое лидерство, защита ценностей, традиций, исторической памяти нашего народа, его культурной идентичности, гармоничное развитие всех российских регионов, достижение высокого качества жизни в крупных и малых городах, на селе«, — акцентировал Президент. Он подчеркнул, что «Единая Россия» традиционно формирует свою программу как живой, постоянно обновляемый документ, достигнув заявленных целей, откликаясь на пожелания людей, ставит следующие, ещё более амбициозные задачи. Новые возможности должны укреплять суверенитет, безопасность России, её позиции в мире, должны служить людям, работать на благополучие и благосостояние российских семей, добавил Президент. «Слышать и уважать каждое мнение, быть честными с людьми, всегда идти навстречу, стараться помочь — это, как раз это и есть наша работа, дело чести и основа репутации политиков и всех, кто облечён властными полномочиями. А «Единая Россия» — это часть большой управленческой команды страны, её призвание, призвание партии — в служении народу и Отечеству», — указал Владимир Путин. У «Единой России» огромный опыт политической работы, политической борьбы, реальных достижений, отметил он. «Все эти годы рассчитывал на «Единую Россию», опираюсь и сейчас на вашу поддержку, за которую вновь хочу сказать спасибо всем нашим товарищам и сторонникам. Вместе мы обязательно реализуем все намеченные планы, будем идти только вперёд, служить России. Победа будет за нами!» — заключил Президент. Дмитрий Медведев поблагодарил Президента за высокую оценку проделанной «Единой России» работы и её поддержку, отметив, что это мощный стимул для всех действовать с полной самоотдачей. По его словам, Народная программа «Единой России», с которой партия пойдёт на выборы в Госдуму, содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества и стала результатом кропотливого труда. «Наш предвыборный документ — символ сплочённости, ради которой четверть века назад создавалась наша партия в интересах всего народа России. Тогда единство целей и ценностей позволило нам сохранить страну и преодолеть сложное наследие 1990-х годов. А сегодня — благодаря этому единству — мы уверенно справляемся с колоссальным внешним давлением и движемся к победе в специальной военной операции», — сказал он. Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что «Единая Россия» многое сделала для поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей. «Однако на этом нельзя останавливаться. Продолжим делать всё необходимое для решения задач специальной военной операции, поддержки наших бойцов и ветеранов», — заверил он. В предвыборный документ поступило почти 3,5 миллиона предложений граждан, сообщил он. В структуру Народной программы «Единой России» вошли семь стоящих перед страной вызовов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны. В частности, «Единая Россия» продолжит работу по поддержке института семьи и повышению рождаемости. «Для этого предлагаем более чем в три раза увеличить количество современных женских консультаций и центров планирования беременности, в том числе в малых и удалённых населённых пунктах», — сказал он. Планируется реализовать масштабную программу капитального ремонта детских садов — по аналогии с успешной программой капремонта школ, а там, где до сих пор есть проблемы с местами, — построить новые учреждения. В этом же разделе представлены социальные обязательства и гарантии государства, которые призваны обеспечить достаток российских семей. Одна из главных задач Народной программы — обеспечить повышение МРОТ и интегрировать в мирную жизнь ветеранов СВО. Соответствующий блок касается мер по повышению производительности труда, подготовке новых кадров, прежде всего — в высокотехнологичных отраслях, повышению привлекательности рабочих профессий для молодёжи, улучшению системы поиска работы. «В этом разделе есть положения о поддержке учителей и модернизации системы высшего образования. В том числе — мы ставим задачу обеспечить ремонт 800 устаревших студенческих общежитий и студенческих городков», — отметил он. «Напомню, что Президент поставил задачу по увеличению средней заработной платы. Мы многое сделали в этом направлении — даже в самых непростых условиях. В новой Народной программе одна из главных задач блока «Достойная работа» — обеспечить повышение МРОТ до 35 тысяч рублей в среднесрочной перспективе», — пояснил Дмитрий Медведев. Народная программа также нацелена на решение проблемы неравномерного развития регионов — этот раздел документа стал лидером по числу предложений граждан, заметил он. «Ставим задачу содействовать улучшению жилищных условий для более чем трёх миллионов российских семей в год. Партия продолжит выполнение программы социальной газификации, тоже очень важная программа, это инициатива партии, поддержанная Президентом», — совместно с Правительством, регионами и «Газпромом», — сказал он. В числе приоритетов — развитие экономики, промышленности и сельского хозяйства, сообщил Председатель партии. В соответствующем блоке сгруппированы инициативы по обеспечению продовольственной безопасности и ценообразованию, по стимулированию предпринимательской активности и международной торговли, улучшению логистики, а также предусмотрены меры по достижению научно-технологического лидерства, включая развитие отечественной авиации, энергетики и станкостроения. Дмитрий Медведев акцентировал, что впервые в программном документе партии появился приоритет, целиком посвящённый технологиям, — эту сферу в партии курирует Совет по инновационному и технологическому развитию. Речь, в частности, идёт о планах в сфере автоматизации и роботизации производственных и других процессов, развития искусственного интеллекта, автономных транспортных систем. Дмитрий Медведев, помимо этого, акцентировал, что «Единая Россия» не допустит разрушения ценностных основ страны, уделяя большое внимание воспитательной работе с молодёжью. В этот раздел Народной программы включены меры по сохранению исторической памяти и формированию доступа к сокровищам отечественной культуры. «В их числе — планомерное расширение ряда программ, таких как «Пушкинская карта» и других проектов, которые создают условия для развития, обучения молодёжи, да вообще всех, кто желает этого. Отдельно поставлена задача по укреплению в общественном сознании образа новых Героев России — участников СВО, выдающихся деятелей культуры и науки, образования, ветеранов, Героев Труда. Всех, на кого можно равняться нашей молодёжи», — рассказал он. Народная программа — ответ «Единой России» на все попытки угрожать безопасности России и её граждан как внутри, так и за пределами страны. Седьмой приоритет документа называется «Наша Победа», сообщил Дмитрий Медведев. По его словам, содержание блока можно разделить на три основные составляющие: вопросы вооружения и поддержки отечественного ВПК, развитие и укрепление Русского мира, а также содействие формированию справедливого и устойчивого мироустройства, основанного на взаимном уважении и учёте национальных интересов всех государств мира. В заключение Председатель «Единой России» отметил, что партия берёт на себя серьёзные обязательства, за которые будет держать ответ перед людьми, перед страной и перед Президентом. Он выразил уверенность, что положения Народной программы найдут отклик у избирателей. «Долг «Единой России», как только что сказал Президент Владимир Путин, — сделать всё для Победы. Нам всем предстоит работать на Победу России во всём — конечно в специальной военной операции, в экономике, в науке и технологиях, в спорте, во всех сферах жизни. И главное — в обеспечении достойной жизни миллионов наших граждан. Уверен, всего этого — мы обязательно добьёмся! Вместе — победим!» — заключил Председатель партии. Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Мельников подчеркнул, что в новую Народную программу от Башкортостана поступило более 60 тысяч предложений от жителей со всех уголков республики. «Этот документ — план Партии по развитию страны на ближайшие пять лет, созданный на основе инициатив самих граждан. Каждая инициатива становится основой для работы парламентариев. Для Башкортостана, как и для всей страны, ключевыми направлениями являются: демография, поддержка участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и передовых технологий. Президент нашей страны Владимир Путин в своем выступлении на втором этапе XXIII Съезда отметил, что среди кандидатов от партии много героев СВО. Их опыт и понимание проблем участников СВО будут востребованы в парламенте. Предвыборная программа партии «Единая Россия» в республике дополнена национальными целями развития предложенных жителями. Для нас это продолжение масштабной работы в регионе, которая ведется ежедневно — вместе с жителями республики, местными отделениями и муниципальными командами. Особенно хочется подчеркнуть, что только совместными усилиями достигаются значимые результаты на благо наших жителей», — сказал Александр Мельников. Источник фото: Михаил Терещенко/ТАСС