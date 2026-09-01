В Башкортостане завершают подготовку к выборам

Всего на территории региона проживают более 2,9 млн избирателей. В период голосования для них будут действовать 3 249 избирательных участков.

По одномандатным округам на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территории региона зарегистрировались 45 кандидатов от различных партий, в Государственное Собрание – Курултай республики – трое кандидатов от партий и два самовыдвиженца, в Уфимский Горсовет – 86 кандидатов от партий и один самовыдвиженец. На основных и дополнительных выборах в органы местного самоуправления участвуют 198 кандидатов.

Отметим, что жители республики имеют возможность проголосовать по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель». Заявление принимают территориальные и участковые избирательные комиссии, филиалы и отделения МФЦ до 14 сентября включительно. А при наличии подтвержденной учётной записи заявку можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Этим правом уже воспользовались 8 тысяч человек.

– Для информирования населения республики о предстоящих выборах 20 августа стартовал масштабный проект «ИнформУИК». В его реализации участвуют более 17 тысяч членов участковых комиссий. Они до 6 сентября проведут поквартирные обходы, чтобы доступно рассказать о сроках и формах голосования, адресах избирательных участков, возможности проголосовать на дому или по месту нахождения. Информирование также будут проводить в коллективах предприятий, организаций.

Глава Башкортостана поручил уделить серьёзное внимание вопросам обеспечения общественной безопасности.