XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Форум проходит в Омске 24–25 июля. Среди его участников – вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.

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В.Путин: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемые коллеги, друзья!

Позвольте мне сердечно всех вас ещё раз поприветствовать в России, в Омске.

Это 22-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. И, как я только что говорил на нашей двусторонней рабочей встрече, первое такое мероприятие – представителей регионов наших стран – прошло именно здесь, в Омске, в 2003 году. С тех пор такие форумы стали доброй традицией, проводятся на регулярной основе.

Только что тоже вспоминал: мы знаем, что Касым-Жомарт Кемелевич с удовольствием приехал в Омск ещё и потому, что зимой 1945 года в этом городе, в военном госпитале, на лечении после тяжёлого ранения, полученного на фронте, находился его отец Кемель Токаевич Токаев.

Это то, что хотел бы сказать в начале, но, если позволите, я и сразу сделаю своё небольшое выступление, а потом передам слово Президенту Казахстана.

В этот раз на Форум регионов собрались свыше 650 представителей России и Казахстана. В их числе главы российских субъектов Федерации и казахстанских областей, вице-премьеры, руководители отраслевых ведомств, парламентарии, предприниматели, эксперты, то есть все те, кто на практике глубоко вовлечён в развитие двусторонних связей в экономике, политике, социальной сфере.

Отмечу, что на только что состоявшихся у нас с Президентом Казахстана переговорах мы высоко оценили деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнёрства. Во многом благодаря скоординированным усилиям региональных властей и бизнеса активизируется торговля и растут встречные инвестиционные потоки.

Так, в 2025 году взаимный товарооборот достиг почти 29 миллиардов долларов, а объём российских капиталовложений в казахстанскую экономику преодолел отметку в 30 миллиардов долларов.

На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность.

Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей регионов. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодёжью двух стран.

Межрегиональное партнёрство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске.

В нынешнем году Форум регионов посвящён крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен, ведь наши страны находятся на перекрёстках основных торговых путей в Евразии.

По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные, грузовые, пассажирские маршруты. Это создаёт естественные предпосылки для сопряжения и интеграции наших национальных транспортных систем для сотрудничества в развитии и модернизации логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур в целях обеспечения благоприятных условий международного транзита.

Многое по данным направлениям нашими странами уже делается, в том числе вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу. Причём Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий. В Евразэс формируется общий рынок транспортных и логистических услуг, ведётся поэтапная либерализация режима взаимных перевозок, унифицируются тарифы, развивается электронный документооборот.

Среди действительно успешных евразийских проектов выделю внедрение электронных международных транспортных накладных, а также использование навигационных пломб, ускоряющих процедуры пограничного контроля.

В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию Евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идёт о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов.

Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута Север – Юг. Его восточная ветка связывает российские порты на Чёрном, Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном. Поставки по этому коридору неуклонно растут. За пять месяцев текущего года, например, выросли на 10 процентов.

Насущная задача, решением которой занимаются наши страны, – это повышение пропускной способности транзитных и таможенных терминалов на общей, самой длинной в мире, сухопутной границе протяжённостью почти 7500 километров. Конечно, к такой работе плотно подключаются и приграничные регионы.

Между Россией и Казахстаном отлажено стабильное железнодорожное сообщение. В прошлом году совокупный объём встречных грузоперевозок данным видом транспорта вырос на 4 процента и составил почти 95 миллионов тонн, а в нынешнем – увеличился ещё на 5,7 процента, это только за январь – май.

Построенный при участии Казахстана в Московской области крупный железнодорожный грузовой терминал «Селятино» обслуживает не только российско-казахстанские перевозки, но и грузопотоки в третьи страны, включая Китай.

Помимо этого расширяется и обустраивается сеть трансграничных автомобильных трасс. В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва – Астана. В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутам.

Поддерживается активное судоходное сообщение на Каспии и по протекающим между Россией и Казахстаном рекам, в том числе по Иртышу – общей водной артерии, обладающей для обеих стран не только важным хозяйственным, но и природным значением.

В настоящее время идёт подготовка мастер-плана по совместному использованию этой реки, основанного на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы. Проводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна.

Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами. Частота полётов увеличивается, а их география охватывает всё больше направлений. На очереди – открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно, в июне, завершилось строительство нового международного терминала.

Подводя итог, скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни.

Уверен, что, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов. Позвольте пожелать всем нам успехов и новых достижений.

Спасибо большое.

К.-Ж.Токаев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые участники форума!

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить Россию и оказанное радушное гостеприимство. Я рад встрече с Вами и возможности принять участие в работе XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Символично, что наша встреча проходит в Омске – городе с богатейшей историей, городе трудовой доблести, олицетворяющем тесные культурные связи между нашими народами.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Владимир Владимирович, признательность омской администрации, правительству области, депутатам Законодательного Собрания за бережную память обо всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая моего отца, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе 2-го Белорусского фронта.

На протяжении многих лет Омская область вносит весомый вклад в развитие казахстанско-российских отношений, в укрепление приграничного сотрудничества, расширение торговли и гуманитарных контактов. Будучи крупным промышленным и транспортно-логистическим центром, современный Омск играет важную роль в обеспечении устойчивого роста российской экономики и высокой динамики межрегиональных связей наших государств. Поэтому неслучайно, что этот прекрасный город уже в третий раз принимает наш форум. Как Вы только что отметили, первый форум состоялся именно в Омске в 2003 году, а затем [уже] в 2019 году [здесь] состоялось очередное заседание форума.

Практическое взаимодействие регионов обогащает двустороннюю повестку конкретным содержанием, придаёт сильный импульс поступательному развитию казахстанско-российского сотрудничества. Должен отметить, что отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств и правительств, и местных, региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран.

Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанная по итогам этих визитов декларация о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнёрства и союзничества, а также совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперёд. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем основным ключевым направлениям.

Россия – крупный торговый партнёр Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов, благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растёт. За первые пять месяцев текущего года объём взаимной торговли увеличился почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия также является одним из основных инвестиционных партнёров Казахстана. За последние 20 лет российские вложения в экономику Казахстана превысили 30 миллиардов долларов. Динамика в этой сфере положительная. В I квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45 процентов, то есть объём за пять месяцев составил 773 миллиона долларов. В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в различных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Одновременно укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. Общий объём наших вложений в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов.

Особое место в экономической повестке занимает взаимодействие в промышленной сфере. Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 миллиарда долларов, причём 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тысяч рабочих мест.

Отдельно отмечу запуск совместных предприятий по производству полипропилена, автомобильных шин, компонентов грузовой техники, железнодорожной продукции, зерноуборочных комбайнов и тракторов.

Среди флагманских проектов, которые сейчас находятся на стадии реализации, выделю проект по производству минеральных удобрений в сотрудничестве с одной известной российской компанией, строительство горно-обогатительного комбината и золотоизвлекательной фабрики. Показателем поистине стратегического характера нашего сотрудничества стал проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с «Росатомом».

Пользуясь случаем, выражаю признательность Вам, Владимир Владимирович, вашему Правительству за конструктивное взаимодействие и поддержку этого важнейшего для Казахстана проекта.

Традиционно приоритетное внимание наши страны уделяют космической сфере. Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» в апреле текущего года вновь показал, что, объединяя научные, инженерные, производственные возможности, Казахстан и Россия способны воплощать в жизнь масштабные проекты в различных сферах. Известная казахская пословица гласит: (на казахском) «Бирлик бар жерде тирлик бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад».

Убеждён, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учёту законных интересов друг друга мы достигнем новых успехов на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые друзья!

В текущих международных реалиях тема форума имеет исключительно важное значение. Казахстану и России, имеющим общую самую протяжённую непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента. Это, можно сказать, ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал. В прошлом году объём грузоперевозок железнодорожным транспортом между нашими странами вырос на 3,5 процента, составив 92 миллиона тонн. Активно развиваются и транзитные перевозки через территорию Казахстана. Только за последние пять лет объём контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай – Россия – Китай вырос в восемь раз. Знаковой вехой стала перевозка юбилейного, миллионного контейнера по маршруту Россия – Казахстан – Китай. Очевидно, что это не предел наших возможностей.

Серьёзный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом, объём которых в 2025 году был на уровне практически 8,5 миллиона тонн. По итогам I квартала текущего года он увеличился более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 миллиона тонн.

Убеждён, столь впечатляющая динамика сохранится в результате системной совместной работы в этой сфере, в том числе завершения в следующем году модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе. Как вам известно, уважаемые друзья, на казахстанско-российской границе функционируют 30 автомобильных пунктов пропуска, из которых 29 подлежат реконструкции и модернизации, и один пункт пропуска, «Жайсан», планируется дооснастить современным инспекционно-досмотровым оборудованием. Этим вопросом мы будем заниматься вплотную, как говорится.

Большое внимание мы уделяем развитию коридора «Север – Юг», по которому в прошлом году отмечался рост перевозок. По итогам 2025 года объём перевозок составил 3,5 миллиона тонн, то есть рост составил 12 процентов по отношению к 2024 году. Объём перевозок за пять месяцев 2026 года составил 1,2 миллиона тонн, то есть, справедливо говоря, наблюдается снижение темпов роста данного индикатора. Поэтому полагаю, что нам нужно вместе поработать над этой проблемой.

Другим важным маршрутом выступает коридор «Западная Европа – Западный Китай», реконструкция дороги Актобе – Улгайсын позволит в два раза увеличить его пропускную способность. Общая протяжённость данного маршрута – 262 километра, общая стоимость проекта составляет 523 миллиарда тенге, это примерно 1 миллиард долларов, из которых на 230 миллиардов тенге подписаны два соглашения о займе с Европейским банком реконструкции и развития. Они вступили в силу 24 июня нынешнего года. Срок реализации данного проекта – 2026–2029 годы.

В целом Казахстан ставит перед собой масштабные задачи по тотальной модернизации дорожной инфраструктуры, развитию авиахабов, расширению возможностей морских портов в Каспийском море. Для обеспечения бесшовного транзита, повышения прозрачности перевозок, сокращения издержек особый акцент мы делаем на полной цифровизации отрасли, создании полноценных цифровых двойников, повсеместном внедрении искусственного интеллекта. Я полагаю, что опять же мы должны работать в этом очень перспективном направлении вместе, совместными усилиями, поскольку и в России, конечно, созданы очень мощные заделы с точки зрения развития цифровизации, искусственного интеллекта. Мы этот вопрос рассматривали в конце мая в ходе Вашего государственного визита, уважаемый Владимир Владимирович. Я думаю, что здесь мы обязательно договоримся.

В прошлом году в Казахстане запущена система Smart Cargo, которая в режиме «одного окна» предоставляет все необходимые для бизнеса услуги, обеспечивает прозрачность и прослеживаемость движения грузов.

В марте этого года стартовал пилотный проект «Цифровой паспорт перевозки», который исключит бумажную волокиту и сократит время проверки на постах с нынешних 15–30 минут до одной-двух минут. На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан – Россия. Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран, широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объём взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи.

Знаковым событием стал первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами, состоявшийся в мае в рамках государственного визита уважаемого Владимира Владимировича Путина в Казахстан. Этот успешный эксперимент убедительно показал, что казахстанско-российское партнёрство в сфере транспорта уверенно выходит на новый технологический уровень. Укрепление транспортно-логистической связанности наших стран имеет огромное значение для приграничных районов, где формируются реальные точки роста, сопрягаются сферы промышленности и бизнеса, науки и образования, культуры и туризма.

В этой связи предлагается разработать совместную программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием «500 плюс». Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Реализация программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока.

Кроме того, перспективным считаю создание совместных трансграничных туристских маршрутов. Для этого важно активизировать взаимодействие между представителями туристической индустрии наших стран. Кстати, я хочу сказать, что Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте – Китай, на третьем месте – Индия, на четвёртом месте – Турция.

У нас имеются все условия для динамичного развития туризма: выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие. Самое главное: для российских туристов в Казахстане отсутствует какой-либо языковый и ментальный барьеры. Нас объединяет общая культура и, конечно же, общая история.

Развитие приграничного туризма – это не только экономика, это инвестиции в укрепление взаимного доверия и формирование единого пространства добрососедства, которые служат мерилом крепости наших двусторонних связей и мощным локомотивом совместного развития.

Дорогие российские друзья!

Сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнёрства с великим государством – Россией.

В Омск я привёз весьма представительную делегацию, вы её сегодня видели, в состав которой вошли руководители центральных государственных органов, главы всех приграничных регионов, представители деловых кругов. Это отражает наш серьёзный настрой на предметную работу и достижение конкретных договорённостей по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия и сотрудничества.

Итоги нынешнего форума, несомненно, откроют очередную яркую страницу в летописи казахстанско-российского стратегического партнёрства и союзнических взаимоотношений и, конечно же, послужат процветанию наших государств, благополучию братских народов.

В завершение хочу пожелать всем участникам плодотворной, продуктивной совместной работы и дальнейших успехов.

Благодарю вас за внимание.

<…>

К.-Ж.Токаев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые участники форума!

Позвольте поблагодарить всех за конструктивную встречу. Считаю, что состоявшийся обмен мнениями был полезным, плодотворным, деловым. Этот обмен мнениями послужит хорошей основой для дальнейшей реализации совместных инициатив.

Мы глубоко, искренне ценим высокий уровень взаимопонимания, доверия, неизменно отличающий отношения между нашими государствами.

Стратегический характер сотрудничества Казахстана и России, вне всяких сомнений, является важным фактором устойчивого экономического развития и укрепления транспортной связности всего Евразийского континента.

Подчеркну, между нашими странами нет никаких нерешаемых или нерешённых вопросов, мы искренне желаем и готовы идти навстречу друг другу.

От имени всей моей делегации хочу ещё раз поблагодарить уважаемого Президента России Владимира Владимировича Путина, всю российскую делегацию за высокий уровень организации форума, традиционное тёплое гостеприимство.

Убеждён, достигнутые договорённости будут способствовать поступательному укреплению стратегического партнёрства, союзнических взаимоотношений между нашими странами.

Всем участникам желаю благополучия, успехов, крепкого здоровья.

Спасибо.

В.Путин: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Дорогие друзья!

Завершается пленарное заседание XXII Форума межрегионального сотрудничества.

Полагаю, что состоявшийся у нас обмен мнениями получился весьма насыщенным, содержательным. В ходе заседания затрагивались наиболее актуальные вопросы взаимодействия субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан.

Как всегда, было затронуто много новых полезных вопросов, идей и инициатив по дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между нашими регионами на самых разных направлениях.

В первую очередь это касается центральной темы нынешнего форума: партнёрства в формировании глобальных логистических коридоров, совместном развитии транспортной инфраструктуры, раскрытии транзитного потенциала России и Казахстана.

Действительно, у наших стран имеются самые широкие перспективы для продвижения сотрудничества во всех этих сферах. И хочу заверить представителей российских и казахстанских регионов, бизнеса, общественных кругов, что их взаимный настрой на тесную кооперацию, на совместные усилия по обеспечению экономического и социального роста наших государств будет и далее неизменно поддерживаться со стороны правительств, министерств, ведомств.

В заключение хотел бы ещё раз выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу, всем присутствующим здесь российским и казахстанским коллегам за заинтересованную и плодотворную работу, которая, убеждён, будет напрямую способствовать углублению партнёрства и союзничества двух наших стран.

И, конечно, наша благодарность руководству Омской области за проявленное гостеприимство и активное участие в подготовке и проведении форума.

Благодарю вас за внимание и позвольте объявить заседание закрытым. Спасибо.http://kremlin.ru/events/president/news/80334