Президент посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войс

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Сегодня проведём очередную рабочую встречу, на которой рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции, посмотрим и оценим последние результаты боевой работы.

Начальник Генерального штаба практически ежедневно докладывает об обстановке. В этой связи отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединённой группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооружённых Сил.

За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.

Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями.

С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трёх тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии.

Сегодня в ходе работы основное внимание уделим развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и южная [группировка], а также обсудим результаты выполнения боевых задач другими соединениями и воинскими частями.

Кроме того, в более узком составе, как и договорились с начальником Генштаба, рассмотрим задачи, стоящие перед войсками Объединённой группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий.