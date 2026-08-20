Посещение Архангельского собора Московского Кремля

Доступ к мощам был обретён в июле этого года в ходе реставрационных работ, проводившихся в связи с проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над могилами великих князей. Специалисты-археологи получили благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После разбора кирпичной кладки склепа открылись три белокаменных саркофага, которые, как установлено, принадлежат захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

Останки святого князя-воина Дмитрия Донского в саркофаге сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Предстоятель Русской православной церкви благословил поместить три фрагмента мощей в три ковчега для поклонения верующих.

По окончании реставрационных противоаварийных работ саркофаг будет закрыт, а склеп приведён в исходное состояние.

В ходе посещения собора Владимира Путина сопровождали полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин, заместитель генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Андрей Баталов и вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.