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Происшествия

Происшествия
25 Сентября , 08:52
Благодаря пожарным извещателям за 5 лет спасено 648 человек
Происшествия
24 Сентября , 09:36
Служба 01 сообщает!
Происшествия
24 Сентября , 09:24
Пожарная безопасность в отопительный период
Происшествия
23 Сентября , 12:09
Пожарный извещатель - в каждый дом, в каждую квартиру!
Происшествия
23 Сентября , 08:41
Берегите детей от пожара!
Происшествия
2 Сентября , 12:25
В Башкирии за сутки произошло 29 пожаров
Происшествия
30 Августа , 10:58
Соблюдайте противопожарные нормы
Происшествия
30 Августа , 10:55
Отопительный сезон – время повышенной опасности!
Происшествия
19 Августа , 09:23
В Башкортостане из-за пожароопасной ситуации временно закрыли природные парки «Иремель» и «Зилим»
Происшествия
8 Июля , 16:46
Экстреннее обращение председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова
Происшествия
30 Апреля , 15:31
В Башкирии взломали почту организаторов международного диктанта по башкирскому языку
Происшествия
15 Апреля , 15:56
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан объявило об открытии пожароопасного сезона в лесном фонде региона
Происшествия
15 Апреля , 15:40
Итоги брифинга по паводку
Происшествия
14 Апреля , 11:04
Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор 21-летнему жителю г. Бирск за совершение кражи с причинением значительного ущерба двоим потерпевшим.
Происшествия
13 Апреля , 19:21
Глава Башкирии приехал в Дуванский район где сложилась тяжелая ситуация из-за половодья
Происшествия
20 Марта , 11:10
Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор 33-летней жительнице Мишкинского района за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба.
Происшествия
19 Марта , 11:09
Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор 31-летней жительнице Бирского района за совершения присвоения.
Происшествия
19 Марта , 11:07
Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор ранее судимым 42-летнему и 52-летнему жителям города Бирска.
Происшествия
18 Марта , 11:06
Осужден за разбой
Происшествия
16 Марта , 14:46
Сообщение о пожаре
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