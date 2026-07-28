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Происшествия

Происшествия
28 Июля , 06:53
С начала года вода унесла две жизни на водоемах Мишкинского района.
Происшествия
24 Июля , 11:52
В Аскинский район Башкирии прибыли сводные волонтеры с гуманитарной помощью
Происшествия
23 Июля , 09:34
Лимит 100 тыс. и блокировка карт: эксперт ЦБ – о базе мошенников и выходе из нее
Происшествия
20 Июля , 14:48
В Балтачевском районе за незаконный сброс отходов оштрафована районная больница
Происшествия
17 Июля , 10:35
В Башкортостане установили 236 противопожарных аншлагов для профилактики возгора
Происшествия
16 Июля , 06:28
Государственному пожарному надзору - 99 лет
Происшествия
14 Июля , 06:44
Вредные привычки – частые причины пожаров
Происшествия
14 Июля , 05:19
Предотвратим чрезвычайные ситуации на воде
Происшествия
6 Июля , 11:45
От SMS о доставке до потери 7,6 млн: история обмана
Происшествия
4 Июля , 06:38
В Мишкинском районе произошла гибель несовершенного летнего на водоеме
Происшествия
3 Июля , 10:41
Минлесхоз Башкории предупреждает о повышении уровня пожарной опасности в лесах
Происшествия
1 Июля , 05:23
На территории Мишкинского района на 11 июня произошло 14 пожаров
Происшествия
18 Июня , 11:06
Почему люди ведутся на мошенников в интернете?
Происшествия
18 Июня , 11:04
В Уфе 19-летняя девушка лишилась более 1,5 млн рублей из-за мошенников
Происшествия
17 Июня , 11:45
В Салавате водитель такси не дал мошенникам обмануть пенсионерку
Происшествия
17 Июня , 09:50
В Нефтекамске возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Происшествия
4 Июня , 10:25
В городе Белебей пенсионер отдал мошенникам больше 7,3 миллиона рублей
Происшествия
3 Июня , 10:25
В Белорецком районе мать погибшего участника СВО отдала мошенникам почти
Происшествия
2 Июня , 10:45
От «безопасных счетов» до фальшивых инвестиций: мошенники продолжают обманывать
Происшествия
28 Мая , 06:53
Сотрудники банка «ВТБ» за один день пресекли два случая мошенничества в Уфе
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