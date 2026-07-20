В Балтачевском районе за незаконный сброс отходов оштрафована районная больница

В ходе выездного обследования территории Балтачевского района вблизи д. Тузлубино инспектором Нефтекамского территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан обнаружен факт размещения жидких бытовых отходов на почву. В момент осмотра зафиксирован сброс отходов с грузового автомобиля.

По данному факту в отдел МВД России по Балтачевскому району направлено сообщение для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе оперативных мероприятий полицией установлен собственник транспортного средства, с которого производился слив. Им оказалось ГБУЗ РБ «Балтачевская центральная районная больница».

Постановлением Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ должностное лицо больницы привлечено к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (размещение отходов производства и потребления с нарушением экологических требований). Назначен штраф в размере 60 000 рублей.