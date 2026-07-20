+15 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Происшествия
20 Июля , 14:48

В Балтачевском районе за незаконный сброс отходов оштрафована районная больница

Вблизи деревни Тузлубино Балтачевского района инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ выявили несанкционированный сброс жидких бытовых отходов (осадков из выгребных ям) на почву. Нарушителем оказалась Балтачевская центральная районная больница. Эта системная работа реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

В ходе выездного обследования территории Балтачевского района вблизи д. Тузлубино инспектором Нефтекамского территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан обнаружен факт размещения жидких бытовых отходов на почву. В момент осмотра зафиксирован сброс отходов с грузового автомобиля.

По данному факту в отдел МВД России по Балтачевскому району направлено сообщение для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе оперативных мероприятий полицией установлен собственник транспортного средства, с которого производился слив. Им оказалось ГБУЗ РБ «Балтачевская центральная районная больница».

Постановлением Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ должностное лицо больницы привлечено к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (размещение отходов производства и потребления с нарушением экологических требований). Назначен штраф в размере 60 000 рублей.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru