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24 Июля , 11:52

В Аскинский район Башкирии прибыли сводные волонтеры с гуманитарной помощью

В Башкортостане молодежные и волонтерские объединения консолидировали ресурсы для ликвидации последствий паводка в Аскинском районе. На место уже прибыли сводные отряды добровольцев, которые незамедлительно включились в работу.

Координатором совместных действий выступила башкирская «Молодая Гвардия». Ее активисты ранее уже посещали подтопленные территории, помогая с очисткой дворов. Оценив масштаб бедствия, они привлекли к сотрудничеству ключевые молодежные организации региона. Общественники решили действовать единым фронтом, чтобы оказывать помощь максимально эффективно.

Сегодня объединенные бригады не только занялись восстановительными работами, но и передали жителям гуманитарный груз от Волонтерского штаба им. М.М. Шаймуратова. В посылку вошли продукты, одежда, бытовая химия и хозяйственные принадлежности.

Совместная уборка территорий силами добровольческих отрядов будет вестись до полного наведения порядка.

Фото: Софья Наумчик.

https://mgazeta.com/articles/vazhno/2026-07-24/v-askinskiy-rayon-bashkirii-pribyli-svodnye-volontery-s-gumanitarnoy-pomoschyu-4761548 

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