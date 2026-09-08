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8 Сентября , 06:01

В лесах Башкортостана тушат 6 очагов возгораний

В Республике Башкортостан на сегодняшний день специалисты ведут работу по тушению и ликвидации 6 лесных пожаров в Абзелиловском, Зилаирском, Хайбуллинском, Зианчуринском и Учалинском районах. Работа по защите лесов от пожаров проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». На тушении возгораний задействованы 280 человек и порядка 50 единиц спецтехники.

В лесах Башкортостана тушат 6 очагов возгоранийВ лесах Башкортостана тушат 6 очагов возгораний
В лесах Башкортостана тушат 6 очагов возгораний
Действующие пожары (находятся в стадии активного тушения):
  Абзелиловское лесничество: площадь 21 га. На месте работают 100 человек и 10 единиц техники.
  Учалинское лесничество (кв. 159): площадь 6,3 га. На тушении задействованы 12 человек и 6 единиц техники.

Локализованные пожары (очаги остановлены, идет дотушивание):
  Хайбуллинское лесничество: площадь 48,4 га (40 человек, 10 ед. техники).
  Зианчуринское лесничество: площадь 23 га (101 человек, 13 ед. техники).
  Зилаирское лесничество: площадь 5 га (17 человек, 4 ед. техники).
  Учалинское лесничество (кв. 157): площадь 3 га (8 человек, 6 ед. техники).
 
Всего с начала пожароопасного сезона (с 8 апреля по 8 сентября) в республике зарегистрировано 28 лесных пожаров. Ситуацию осложняют погодные условия. В республике прогнозируются 1- 5 классы пожарной опасности. Лесопожарные формирования регионального минлесхоза и привлеченные службы работают в режиме максимальной готовности.
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=404 
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