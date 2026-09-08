В лесах Башкортостана тушат 6 очагов возгораний

Действующие пожары (находятся в стадии активного тушения):

Абзелиловское лесничество: площадь 21 га. На месте работают 100 человек и 10 единиц техники.

Учалинское лесничество (кв. 159): площадь 6,3 га. На тушении задействованы 12 человек и 6 единиц техники.





Локализованные пожары (очаги остановлены, идет дотушивание):

Хайбуллинское лесничество: площадь 48,4 га (40 человек, 10 ед. техники).

Зианчуринское лесничество: площадь 23 га (101 человек, 13 ед. техники).

Зилаирское лесничество: площадь 5 га (17 человек, 4 ед. техники).

Учалинское лесничество (кв. 157): площадь 3 га (8 человек, 6 ед. техники).

Всего с начала пожароопасного сезона (с 8 апреля по 8 сентября) в республике зарегистрировано 28 лесных пожаров. Ситуацию осложняют погодные условия. В республике прогнозируются 1- 5 классы пожарной опасности. Лесопожарные формирования регионального минлесхоза и привлеченные службы работают в режиме максимальной готовности.