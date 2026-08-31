Напоминаем Правила дорожного движения перед Днем знаний

Что важно знать ученику

Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам (обозначенным знаками и разметкой «зебра»).

Перед переходом остановитесь у края проезжей части, внимательно посмотрите налево, направо и снова налево, убедитесь в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу. Переходите размеренным шагом, и не перебегайте наискосок.

Не выбегайте на проезжую часть внезапно, особенно из-за кустов, стоящего автомобиля или автобуса — они закрывают обзор.

Не играйте и не отвлекайтесь (разговор по телефону, наушники) на проезжей части и вблизи дороги.

Не ограничивайте видимость капюшоном или другими предметами, которые мешают оценить дорожную обстановку.

В условиях плохой видимости (в утреннее время, сумерки, дождь, туман) используйте световозвращающие элементы на одежде или рюкзаке — они делают пешехода заметнее для водителей.

Если вы едете на велосипеде или самокате, пересекайте проезжую часть пешком, ведя транспорт рядом.

Советы родителям

Вместе с ребёнком составьте и пройдите безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Обсудите на этом пути все потенциально опасные участки: нерегулируемые переходы, узкие тротуары, выезды из дворов, припаркованные автомобили.

Проводите «пятиминутки безопасности» перед выходом из дома.

Подавайте правильный пример: никогда не нарушайте ПДД в присутствии ребёнка.

При перевозке ребёнка в автомобиле обязательно используйте детское удерживающее устройство и ремень безопасности.

Обращение к водителям Уважаемые водители! В первой половине сентября будьте особенно внимательны на дороге, особенно вблизи школ, детских садов и остановок общественного транспорта. Дети — самые непредсказуемые участники дорожного движения, поэтому снижайте скорость перед пешеходными переходами, не объезжайте транспорт, который остановился перед «зеброй», и будьте готовы к внезапному появлению ребёнка на дороге. В жилой зоне строго соблюдайте скоростной режим и обращайте внимание не только на проезжую часть, но и на тротуары, детские площадки.

Безопасность детей — это общая задача. Давайте вместе сделаем путь школьников безопасным.

А. Алексеев, инспектор по пропаганде ОГИБДД Отдела МВД России по Мишкинскому району старший лейтенант полиции