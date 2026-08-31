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31 Августа , 09:33

Напоминаем Правила дорожного движения перед Днем знаний

Совсем скоро прозвенит первый звонок, и улицы нашего района наполнятся детьми. Для многих школьников путь в школу и обратно станет ежедневным маршрутом, а значит, вопрос безопасности выходит на первый план. За время летних каникул ребята отвыкают от интенсивного трафика, могут подзабыть базовые правила или стать более рассеянными — увлечённые новыми друзьями или гаджетами, они иногда теряют бдительность. Поэтому сейчас самое время ещё раз обратить внимание на правила дорожного движения. 

Что важно знать ученику

Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам (обозначенным знаками и разметкой «зебра»).

Перед переходом остановитесь у края проезжей части, внимательно посмотрите налево, направо и снова налево, убедитесь в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу. Переходите размеренным шагом, и не перебегайте наискосок. 

Не выбегайте на проезжую часть внезапно, особенно из-за кустов, стоящего автомобиля или автобуса — они закрывают обзор. 

Не играйте и не отвлекайтесь (разговор по телефону, наушники) на проезжей части и вблизи дороги. 

Не ограничивайте видимость капюшоном или другими предметами, которые мешают оценить дорожную обстановку. 

В условиях плохой видимости (в утреннее время, сумерки, дождь, туман) используйте световозвращающие элементы на одежде или рюкзаке — они делают пешехода заметнее для водителей. 

Если вы едете на велосипеде или самокате, пересекайте проезжую часть пешком, ведя транспорт рядом. 

Советы родителям

Вместе с ребёнком составьте и пройдите безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Обсудите на этом пути все потенциально опасные участки: нерегулируемые переходы, узкие тротуары, выезды из дворов, припаркованные автомобили.

Проводите «пятиминутки безопасности» перед выходом из дома. 

Подавайте правильный пример: никогда не нарушайте ПДД в присутствии ребёнка. 

При перевозке ребёнка в автомобиле обязательно используйте детское удерживающее устройство и ремень безопасности. 

Обращение к водителям Уважаемые водители! В первой половине сентября будьте особенно внимательны на дороге, особенно вблизи школ, детских садов и остановок общественного транспорта. Дети — самые непредсказуемые участники дорожного движения, поэтому снижайте скорость перед пешеходными переходами, не объезжайте транспорт, который остановился перед «зеброй», и будьте готовы к внезапному появлению ребёнка на дороге. В жилой зоне строго соблюдайте скоростной режим и обращайте внимание не только на проезжую часть, но и на тротуары, детские площадки.

Безопасность детей — это общая задача. Давайте вместе сделаем путь школьников безопасным. 

А. Алексеев, инспектор по пропаганде ОГИБДД Отдела МВД России по Мишкинскому району старший лейтенант полиции

 

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