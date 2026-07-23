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23 Июля , 09:34

Лимит 100 тыс. и блокировка карт: эксперт ЦБ – о базе мошенников и выходе из нее

Блокировка банковской карты или перевода – ситуация неприятная и зачастую пугающая. Почему банк вдруг останавливает операцию, что за «база мошенников» существует и как из нее выбраться, если вы туда попали случайно? На эти вопросы отвечает заместитель управляющего Отделением Банка России по Башкортостану Наиль Габидуллин.

Законная осторожность

Финансовые учреждения по закону обязаны приостанавливать подозрительные транзакции. Как отметил Наиль Габидуллин, чаще всего это происходит, когда операция не вписывается в обычное поведение клиента: например, попытка перевести необычно крупную сумму или вход в онлайн-банк с нового гаджета. В этом случае банк действует как защитник, опасаясь, что деньгами пытаются завладеть злоумышленники. Вскоре после блокировки служба безопасности свяжется с клиентом, чтобы подтвердить подлинность перевода.

Вторая причина блокировки – «совпадение» реквизитов отправителя или получателя с данными из специальной базы Банка России, куда попадают сведения о мошеннических операциях.

Механизм «черного списка»

Формируется эта база на основе заявлений обманутых граждан. Если человек стал жертвой мошенников, он пишет заявление в банк или полицию, указывая реквизиты, на которые ушли его сбережения. Эти данные аккумулируются в Банке России. Эксперт подчеркнул: случайно туда не попадают. Если реквизиты оказались в базе, значит, за этим стоит реальная история хищения средств, и кто-то конкретно указал их в заявлении о преступлении.

Миф о полной блокировке счетов

Существует устойчивое заблуждение, что наличие в этой базе автоматически влечет арест всех счетов. Наиль Габидуллин назвал это ошибкой: полная блокировка доступа к деньгам – исключительная мера, применяемая крайне редко. На практике речь идет об ограничении дистанционного обслуживания. Человек не сможет воспользоваться онлайн-банком или картой, но его право распоряжаться своими средствами сохраняется – для этого достаточно прийти в отделение банка с паспортом.

Ограничения для дропперов

Если выясняется, что человек вовлечен в мошеннические схемы (так называемый дроппер – посредник в обналичивании похищенного), меры могут быть жестче. Банк вправе полностью отключить удаленный доступ или установить лимит на снятие и переводы – не более 100 тысяч рублей в месяц. При этом важно, что данный лимит не распространяется на платежи в пользу юридических лиц. Снять или перевести сумму свыше лимита можно только лично в офисах банка. Кроме того, таким клиентам не выдадут новую карту и откажут в оформлении займов в микрофинансовых организациях.

Процедура «выздоровления»: как исключить себя из базы

Если человек считает, что его данные внесены по ошибке, порядок действий следующий. Необходимо подать заявление в Банк России – через свой банк или напрямую через интернет-приемную на сайте регулятора. Срок рассмотрения составляет до 15 рабочих дней.

Если клиент стал невольным звеном в цепочке переводов, законодательство предусматривает механизм возврата. Для этого нужно обратиться в Банк России с просьбой об исключении из базы для получения уникального номера операции. Затем следует посетить свой банк, куда поступили средства, и написать заявление об отказе от зачисления. Банк переведет деньги обратно в кредитную организацию пострадавшего. После возврата средств банк пострадавшего направляет в Банк России запрос на удаление компрометирующих данных. Если по факту уже возбуждено уголовное дело, регулятор подскажет, в какое подразделение МВД обращаться, даже если расследование ведется в другом регионе.

Сроки хранения и новые правила

В настоящее время четкие сроки хранения данных в базе не установлены, однако они появятся уже в следующем году. Будет действовать дифференцированный подход, учитывающий количество рецидивов. Для тех, кто попал в базу впервые, сведения удалят через год. Для повторных нарушителей, вовлеченных в вывод и обналичивание похищенного, срок увеличится до трех лет. Досрочное исключение возможно при получении информации от правоохранителей о прекращении уголовного преследования. Телефонные номера будут храниться всего полгода, так как операторы могут перепродать номер новому абоненту.

Профилактика: как не оказаться в списке

В завершение эксперт напомнил простые, но действенные правила безопасности:

Не передавайте никому физическую карту и не делитесь доступом к мобильному банку.

Откажитесь от предложений перевести чужие деньги через собственный счет, даже за вознаграждение.

При случайном поступлении средств на карту не отправляйте их по просьбе третьих лиц, а требуйте возврата через банк.

На сайтах объявлений настаивайте на безопасной оплате через сервис самой платформы, избегая прямых переводов.

При оплате туров, билетов и отелей проверяйте реквизиты – деньги должны уходить на счет компании, а не на личные карты менеджеров.https://mgazeta.com/articles/gost-mg/2026-07-22/limit-100-tys-i-blokirovka-kart-ekspert-tsb-o-baze-moshennikov-i-vyhode-iz-nee-4759710 

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