В Башкирии с киберпреступлениями вступила в борьбу система «Антифрод»

Оперштаб федерального правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал для антифрод-системы новые сценарии. К примеру, если сотовый оператор зафиксирует, что сим-картой завладел злоумышленник, дистанционное банковское обслуживание по номеру будет приостановлено на 24 часа. В итоге мошенник, получивший доступ к чужой симке, не сможет ее использовать.

Благодаря принятым мерам, количество киберпреступлений в России с начала текущего года сократилось на треть.

«Мошенники постоянно меняют свои схемы и быстро адаптируются к новым условиям. Это значит, что наша система противодействия должна работать на опережение. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, представители бизнеса. Наша цель – объединить усилия для противодействия онлайн-преступникам», – отметил вице-премьер и глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Нэдда ПУХАРЕВА, «Республика Башкортостан» Иллюстрация: правительство РФ.https://resbash.ru/news/pravo/2026-08-10/v-bashkirii-s-kiberprestupleniyami-vstupila-v-borbu-sistema-antifrod-4777203