С начала года вода унесла две жизни на водоемах Мишкинского района.

Администрация муниципального района совместно с правоохранительными органами ведет постоянную работу по обеспечению безопасности граждан в купальный сезон. В праздничные и выходные дни проводятся дополнительные рейдовые мероприятия, к которым привлекаются сотрудники Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям РБ, МЧС России и МВД.

Важной частью профилактики является техническое оснащение берегов. Только в текущем году установлено 32 запрещающих и предупреждающих знака в местах, опасных для купания. Широкая информационная кампания развернута в печатных изданиях, на радио, телевидении и в социальных сетях. На официальной странице района опубликованы социальные видеоролики о правилах поведения на воде.

Тем не менее, статистика остается тревожной. Несмотря на все принимаемые меры, с начала года на водоемах района утонуло два человека, один из которых — ребенок.

1 июня 2026 года в пруду деревни Баймурзино был обнаружен трагический итог — тело ребенка 2014 года рождения. Вторая трагедия произошла 25 июля 2026 года, в водоеме около деревни Сабаево при ловле рыбы погиб мужчина 1979 года рождения, проживавший в городе Уфе.

За нарушения правил безопасности уже привлечены к административной ответственности двое граждан за купание в запрещенных местах и распитие алкогольных напитков. Однако сухие цифры протоколов никогда не сравнятся с ценой человеческой жизни.

Уважаемые жители и гости Мишкинского района! Безопасность на воде начинается с личной ответственности каждого. Пожалуйста, соблюдайте элементарные правила: купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах под присмотром взрослых; не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения — оно притупляет чувство опасности и нарушает координацию; тщательно следите за детьми у воды каждую секунду, даже если они умеют плавать; рыбакам необходимо использовать спасательные жилеты и быть предельно осторожными на обрывистых берегах; воздержитесь от ныряния в незнакомых местах, где могут скрываться коряги и резкие перепады глубин.

Лето должно оставлять после себя теплые воспоминания, а не горький след непоправимой потери. Берегите себя и своих близких.

В целях обеспечения безопасности граждан в 2025 году в республике открыто 366 мест отдыха у воды, в том числе зарегистрировано 202 специально оборудованных пляжа, что на 28 пляжей больше, чем в 2024 году.

- Самая большая трагедия – смерть детей на воде. Их надо учить плавать, мы, по крайней мере, парней «прогоним» через пятидневные курсы в «Патриоте». Прошел – умеет плавать. За пять дней легко можно научить. И все бассейны должны настраиваться на такую работу, – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.