Как защититься от мошенничества в сфере цифровых денег

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Кристина Недорезова отметила: «Мошенничество с цифровым рублем строится на социальной инженерии, где злоумышленники используют интерес к новой форме валюты, чтобы выманить у граждан личные данные, коды из SMS или заставить перевести средства на счета аферистов».

Как пояснила Светлана Разумейкина, заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан, в обращении будут одновременно находиться три равноценные формы национальной валюты: наличная, безналичная и цифровая. Какой именно пользоваться – человек выбирает абсолютно добровольно.

При этом спикер особо подчеркнула, что цифровой рубль создается исключительно как новое платежное средство, а не как средство сбережения или кредитования. На остаток цифровых рублей в кошельках не будут начисляться проценты, за операции с ними не предусмотрен кешбэк, а кредиты в этой форме выдаваться не будут.

Сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан Артур Габдуллин и эксперт в области IT-предпринимательства Константин Лукманов детально разобрали ловушки, которые аферисты готовят для доверчивых пользователей:

1. гражданам рассылают фишинговые письма с требованием срочно заполнить форму «отказа от перехода на цифровой рубль», пугая тем, что иначе их деньги сгорят, в процессе заполнения люди раскрывают пароли и теряют доступ к аккаунтам на Госуслугах;

2. мошенники звонят и предлагают перевести сбережения в цифровые рубли по «уникальному курсу» или зазывают в несуществующие инвестиционные программы с гарантированным пассивным доходом;

3. торговля несуществующими физическими устройствами, на которых якобы «хранятся» цифровые рубли;

4. звонок от лже-службы безопасности банка или регулятора с требованием спасти деньги, переведя их на сторонний кошелек.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, эксперты рекомендуют строго придерживаться следующих правил: Центральный банк не работает с физическими лицами напрямую, не открывает счета гражданам самостоятельно и не требует совершать какие-либо операции по телефону;

открыть цифровой кошелек можно только самостоятельно и только при желании через привычное мобильное приложение вашего коммерческого банка – никаких сторонних сайтов или сторонних программ для этого не существует; настоящие сотрудники финансовых организаций никогда не попросят перевести деньги на «безопасные счета», чужие реквизиты или продиктовать код из SMS; мошенники всегда создают панику и торопят – если вам звонят с подозрительными требованиями, повесьте трубку, обсудите ситуацию с близкими или сами перезвоните на горячую линию своего банка.

Знания и бдительность – лучшая защита от цифровых угроз.

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Источник: Общественная палата РБ