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Строительство

Строительство
19 Августа , 17:48
В 2027 году в Краснокамском районе обеспечат надёжное водоснабжение 35 населённы
Строительство
19 Августа , 17:00
Движение транспорта на ул.Октябрьской Революции в Уфе планируют открыть в сентяб
Строительство
19 Августа , 16:53
Глава Башкирии раскритиковал чиновников на совещании по строительству лицея
Строительство
17 Августа , 18:25
В Башкортостане формируют региональную программу сохранности автомобильных дорог
Строительство
4 Августа , 09:17
Интервью с директором ООО «СтройПроект» с.Мишкино Р.Шамсутдиновым
Строительство
3 Августа , 18:42
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 образовате
Строительство
16 Июля , 07:14
В Башкортостане определили лучшего каменщика стройкомплекса
Строительство
1 Июля , 12:50
Радий Хабиров ознакомился с проектом благоустройства аллеи по улице Дзержинского
Строительство
29 Июня , 15:27
Башкортостан сохраняет лидирующие позиции в России по выполнению программ газифи
Строительство
26 Июня , 09:36
В Правительстве Башкортостана обсудили реализацию проекта курорта «Нагаево»
Строительство
22 Июня , 11:17
В Башкортостане в 2026 году отремонтируют 600 км региональных дорог и 10 мостов
Строительство
5 Июня , 17:44
Обсудили ход реализации народной программы - социальной газификации
Строительство
3 Июня , 10:55
Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств
Строительство
26 Мая , 10:55
В Башкортостане приступили к ремонту дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда
Строительство
25 Мая , 12:45
В Башкортостане приступили к устройству гидроизоляции на мосту через реку Белую
Строительство
20 Мая , 05:59
В Башкортостане по нацпроекту расселяют 23 аварийных дома
Строительство
20 Мая , 05:48
Идет сохранение историко-культурных объектов Башкортостана
Строительство
19 Мая , 09:56
Продолжается строительство Межвузовского студенческого кампуса
Строительство
11 Мая , 05:34
Ученые из Уфы нашли способ улучшить качество асфальта с помощью пластика
Строительство
7 Мая , 05:29
В Башкирии в этом году отремонтируют более 100 км туристических дорог
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