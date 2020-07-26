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Строительство

Строительство
26 Сентября , 14:28
Поздравление с Днём машиностроителя
Строительство
22 Сентября , 09:45
Сертификаты на газификацию жилых помещений
Строительство
20 Сентября , 16:26
На строительстве Восточного выезда из Уфы работают 2 400 человек
Строительство
13 Августа , 09:56
Радий Хабиров: концепцию исторического центра Уфы Важно сохранить
Строительство
13 Августа , 09:46
В рамках нового кластера в Туймазах расширяют производство мебели
Строительство
26 Июля 2020, 19:55
В Уфе планируется строительство хосписа
Строительство
9 Июня 2020, 13:39
«Аллея героев» преобразит село Мишкино
Строительство
26 Ноября 2019, 22:35
В Башкирии на 7 процентов увеличился показатель ввода жилья
Строительство
20 Августа 2019, 14:29
В Мишкинском районе республики в этом году благоустроят 3 дворовые и одну общественную территории
Строительство
18 Июля 2019, 16:58
В Мишкинском районе ремонтируются подъезды
Строительство
21 Февраля 2019, 11:49
В ногу со временем
Строительство
31 Декабря 2018, 17:33
Муниципалитеты Башкирии смогут использовать песок и гравий для нужд местных жителей
Строительство
24 Декабря 2018, 13:27
В Башкирии за месяц осветили 26 полностью неосвещенных ранее сел
Строительство
13 Декабря 2018, 18:00
Да будет свет!
Строительство
8 Ноября 2018, 18:00
В Мишкинском районе сдали в эксплуатацию отремонтированную дорогу в деревне Калмазаново
Строительство
2 Ноября 2018, 12:07
Работники дорожной отрасли Мишкинского района отмечают свой профессиональный праздник
Строительство
19 Октября 2018, 16:14
В Мишкинском районе глава администрации проинспектировал ход строительства водовода к селу Мишкино
Строительство
13 Октября 2018, 18:00
В Мишкинском районе отремонтировали подъездную дорогу к деревне Калмазаново
Строительство
11 Октября 2018, 18:00
В Мишкинском районе продолжается строительство гидроузла
Строительство
10 Октября 2018, 13:33
В Мишкинском районе отремонтировали дорогу в деревне Калмазаново
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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