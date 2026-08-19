Глава Башкирии раскритиковал чиновников на совещании по строительству лицея

Здесь будут заниматься учащиеся 6-11 классов. Лицей создают по модели ведущих российских школ для одаренных детей. Он станет современным образовательным кампусом для подготовки будущих лидеров в области математики, информатики и программирования.

18 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездное рабочее совещание на месте строительства матлицея. Руководитель подрядной организации «СМК-10» Валерий Мансуров доложил, что на сегодняшний день продолжаются монолитные работы, которые планируют завершить в октябре. Параллельно строители начинают штукатурные и отделочные работы внутри одного из учебных корпусов. Общая площадь строительства составит более 22 тысяч кв. м. В шестиэтажном здании разместятся современные учебные помещения, жилые блоки, спортивная зона, столовая, библиотека.

Вопросы у Главы республики возникли, когда перешли к обсуждению концепции будущего математического лицея. Радия Хабирова возмутило, что участники совещания не владеют полной информацией о деталях объекта. Представители министерств и ведомств, строители и проектировщики не смогли внятно ответить на вопросы руководителя региона о концепции учебного заведения, о том, по сколько учеников будут жить в спальных комнатах, сколько будет спортивных залов в новом лицее и так далее.

«Поэтому я им сказал, чтобы готовились по новой. Не могут ответить на элементарные вопросы. Это не серьезный подход. Коллеги, которые готовили совещание, были не готовы к моим вопросам. Еще раз повторю: этот математический лицей мы делаем самым лучшим в республике и России. Мы соберем здесь самых талантливых детей математического склада. И к проекту надо относиться серьёзно, мелочей здесь нет. Поэтому более подробно о том, что и как здесь будет, я расскажу вам в следующий раз», – сказал Радий Хабиров во время общения с корреспондентом «Башинформа».https://rbsmi.ru/work/frontend/web/issue-map/update/2855157 Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»