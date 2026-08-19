В 2027 году в Краснокамском районе обеспечат надёжное водоснабжение 35 населённы

Инженерный объект позволит обеспечить питьевой водой 35 сёл и деревень, на территории которых работают в том числе промышленные и социальные объекты. Сегодня их водоснабжение идёт через единственную ветку, проложенную в 1990-х годах. Поэтому в случае аварий возникают перебои с подачей воды.

Представители подрядной организации рассказали, что строительно-монтажные работы ведут в соответствии с графиком. Уже уложили более 11 км трубы будущего водовода. Завершить проект планируют в 2027 году.

На стройплощадке руководитель региона пообщался с главами сельских поселений Краснокамского района, которые отметили важность инфраструктурного проекта для местных жителей. Он также будет способствовать повышению пожарной безопасности территорий и их инвестиционной привлекательности.

– Всегда говорю, что, прежде чем строить дворцы культуры и другие подобные объекты, важно сделать так, чтобы у людей в домах было тепло, были газ и вода, – сказал Радий Хабиров. – Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» инициировал наш Президент Владимир Владимирович Путин как раз для того, чтобы ремонтировать изношенные сети в небольших населённых пунктах. Поэтому мы очень благодарны руководству страны за эту поддержку.