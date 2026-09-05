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Строительство
5 Сентября , 18:22

В 2027 году в Октябрьском планируют открыть многофункциональный плавательный бас

5 сентября во время рабочей поездки в Октябрьский Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил стройплощадку плавательного бассейна, который возводят с применением механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Спорт России».

В 2027 году в Октябрьском планируют открыть многофункциональный плавательный басВ 2027 году в Октябрьском планируют открыть многофункциональный плавательный бас
В 2027 году в Октябрьском планируют открыть многофункциональный плавательный бас

Руководитель региона ознакомился с ходом выполнения строительно-монтажных работ и возможностями будущего спортивного объекта.

Отметим, что возведение комплекса общей площадью более 11 тысяч кв. м стартовало в 2024 году. Проект включает 50-метровый плавательный бассейн, термальный СПА-комплекс, универсальные спортивные залы, а также гостиницу на 84 номера. Таким образом в Октябрьском формируют многофункциональный центр для занятий спортом и отдыха. Открыть бассейн планируют в 2027 году.

Глава Башкортостана высоко оценил эффективность инструментов ГЧП для создания востребованных социальных объектов.

– Октябрьский всегда был спортивным городом. Я сам в детстве приезжал сюда на соревнования по борьбе, – отметил Радий Хабиров. – А благодаря проекту «Бизнес-спринт» появляются долгосрочные инвестиции, которые необходимы для строительства таких больших современных объектов.
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