В 2027 году в Октябрьском планируют открыть многофункциональный плавательный бас

Руководитель региона ознакомился с ходом выполнения строительно-монтажных работ и возможностями будущего спортивного объекта.

Отметим, что возведение комплекса общей площадью более 11 тысяч кв. м стартовало в 2024 году. Проект включает 50-метровый плавательный бассейн, термальный СПА-комплекс, универсальные спортивные залы, а также гостиницу на 84 номера. Таким образом в Октябрьском формируют многофункциональный центр для занятий спортом и отдыха. Открыть бассейн планируют в 2027 году.

Глава Башкортостана высоко оценил эффективность инструментов ГЧП для создания востребованных социальных объектов.

– Октябрьский всегда был спортивным городом. Я сам в детстве приезжал сюда на соревнования по борьбе, – отметил Радий Хабиров. – А благодаря проекту «Бизнес-спринт» появляются долгосрочные инвестиции, которые необходимы для строительства таких больших современных объектов.