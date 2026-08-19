Движение транспорта на ул.Октябрьской Революции в Уфе планируют открыть в сентяб

Напомним, к обновлению улицы Октябрьской Революции приступили в 2022 году. Проект реализуют в несколько этапов. Он предусматривает замену коммуникаций, обновление дорожного покрытия и тротуаров, монтаж уличного освещения.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе сообщил, что на участке от улицы Цюрупы до улицы Воровского завершили укладку асфальта и инженерных сетей. Движение транспорта здесь планируют открыть в сентябре 2026 года. В ближайших планах – обустройство тротуаров и установка фонарей. Полностью завершить работы на этом участке должны в 2027 году.

Ещё одно важное направление – работа с инвесторами, заинтересованными в реставрации расположенных на улице домов, многие из которых являются объектами культурного наследия. В перспективе в них рассчитывают разместить творческие пространства, заведения общественного питания и магазины.

Глава Башкортостана отметил, что проект предполагает комплексный подход к обновлению улицы Октябрьской Революции.

– Буквально в течение месяца здесь откроют движение, улица заработает, – сказал Радий Хабиров. – В целом это проект не одного года. Здесь много объектов культурного наследия, которые ждут своих инвесторов. Эти дома должны занять достойное место на туристической карте нашей столицы – стать музеями, сувенирными лавками, кафе и ресторанами. Впереди много работы, возможно, всё идет не так быстро, как многим хотелось бы. Но этот масштабный проект обязательно завершим – уфимцы и все жители республики заслужили эту красоту.