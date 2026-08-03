В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 образовате

Благодаря реализации программы уже в новом учебном году более 28,5 тысячи детей и студентов придут в обновленные образовательные учреждения.

Работы уже завершили в ишимбайской школе № 19, школе села Кабакуш Стерлибашевского района, школе № 6 Кумертау, гимназии села Чураево Мишкинского района, школе села Шланлы Аургазинского района, сибайском детском саду «Светлячок», Стерлитамакском политехническом и Бирском медико-фармацевтическом колледжах.

Высокая степень готовности – в уфимском детском саду № 218, общежитиях Уфимского многопрофильного профессионального колледжа и Уфимского колледжа отраслевых технологий, учебном корпусе Уфимского машиностроительного колледжа.

Средняя строительная готовность по школам составляет 95,6 процента, по детским садам – 75,3 процента, по колледжам – 96,8 процента. Объекты планируют сдать до 1 сентября.

Также в этом году Башкортостан получил дополнительное федеральное финансирование на капремонт ещё одного значимого объекта – школы № 2 имени Героя России Алмаза Сафина в с. Раевский Альшеевского района. В планах – завершить работы по ней уже в декабре.

– Капитальный ремонт – это не только обновление стен, а комплексная перезагрузка школы. Мы составили концепции развития каждой школы, с 1 сентября планируем открыть предпрофессиональные классы, – сказал Урал Кильсенбаев. – У каждой обновлённой школы формируется план внеурочной работы, готовятся соглашения о взаимодействии с предприятиями, ведущими вузами, научными организациями республики. В привязке к содержанию формируем пространства для кружков, музеев и театров. Самое интересное, что ученики и родители участвуют в планировании дизайна и зонирования, чтобы школа стала по-настоящему удобной для всех. Таким образом, ремонт превращается в дополнительный стимул к развитию.

Параллельно идёт благоустройство прилегающих территорий. На эти цели из республиканского бюджета выделили 158 млн рублей с учётом дополнительного софинансирования со стороны муниципалитетов в размере 50 процентов. К завершению ремонтных работ школы получат и полностью благоустроенные территории – с новым асфальтом, малыми архитектурными формами, освещением и озеленением.

Урал Кильсенбаев также сообщил, что в 2027 году по президентской программе обновят ещё 31 объект – 18 школ, восемь детских садов и пять колледжей.

Радий Хабиров подчеркнул важность соблюдения графиков выполнения работ.

– Это одна из самых эффективных программ, которая позволяет нам в таком объёме приводить в порядок наши образовательные учреждения, – сказал Глава Башкортостана. – Поэтому важно всё выполнить в установленные сроки.https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-v-2026-godu-po-prezidentskoy-programme-remontiruyut-54-obrazovatelnyh-uchrezhdeniya-90632/