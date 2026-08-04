Интервью с директором ООО «СтройПроект» с.Мишкино Р.Шамсутдиновым

Это тот человек, который знает о строительстве в Мишкинском районе всё. Радик Шамсутдинов возглавляет компанию «СтройПроект» уже 19 лет, а его общий стаж в отрасли превышает три с половиной десятилетия.

— Радик Равилович, День строителя для вас — это дата из календаря или настоящий профессиональный праздник?

— Безусловно, настоящий. Для нас, людей советской закалки, стройка всегда была делом государственной важности. Я пришел в отрасль еще в молодости, прошел путь от мастера до руководителя. Сегодня наша компания занимается не только возведением стен, но и тем, что принято называть ЖКХ. Но по сути своей управление жилым фондом — это та же эксплуатация построенного, ежедневное поддержание жизни здания. Так что каждый день нашей работы — это продолжение стройки.

— Ваша компания начинала работу в 2007 году с благоустройства райцентра, а сегодня управляет многоквартирными домами села Мишкино. Что было самым сложным на этом пути?

— Самым сложным был перелом сознания — и нашего, и жителей. Когда мы начали функционировать как управляющая компания в конце 2014 года, люди еще по привычке ждали помощи от государства. Пришлось доказывать: комфорт стоит денег, но эти деньги должны работать прозрачно. Мы начали с элементарного порядка в подъездах, а сейчас уходим глубоко в инженерные сети. На сегодняшний день за нами закреплено 15,5 тысячи квадратных метров жилья. Это огромная ответственность перед тысячей семей.

— Мишкинский район участвует во многих федеральных программах. Каково это — быть исполнителем нацпроектов на селе?

— Это колоссальная школа и огромный объем ответственности. В 2025 году мы завершили капитальный ремонт тепловых сетей по улице Мира в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отработали в сжатые сроки, чтобы к отопительному сезону село вошло с обновленными трубами. А в 2026 году у нас два серьезных объекта: полностью переложить системы водоснабжения, канализации и отопления в доме по улице Шайхзады Бабича и капитально отремонтировать крышу дома № 20 на улице Мира. Применяли современные материалы — тот же профилированный лист служит десятилетиями. Благодаря Программе поддержки местных инициатив нам удалось отремонтировать десятки километров сельских дорог. Нацпроекты дают возможность делать то, на что у муниципалитета никогда бы не хватило собственных средств.

— Жители часто ругают сферу ЖКХ. Чем вы отвечаете на критику?

— Делом. Человеку неважно, какой национальный проект позволил купить новую трубу. Ему важно, чтобы в квартире было плюс 23 градуса, а лампочка в подъезде горела. За прошлый год мы промыли системы отопления в 18 домах, заменили деревянные двери на металлические с доводчиками в пяти подъездах, установили десятки датчиков движения для экономии электричества. Люди видят изменения. Кроме того, мы принципиально меняем отношение к заявкам: если течет крыша, бригада должна выйти немедленно, а не через неделю. Наша политика прозрачна: отчеты лежат в открытом доступе, любой житель может прийти и посмотреть смету.

— Одно дело — управлять старым фондом, другое — строить самим. У вас ведь есть собственная мощная база?

— Да, без этого никуда. Четыре бокса для техники (а ее у нас десять единиц), автогараж площадью более полутора тысяч квадратов, слесарные мастерские. Если трактор сломался посреди ночи во время уборки снега — наши механики чинят его сами, здесь и сейчас. Ждать запчасти из города мы не можем, иначе село утром не сможет выехать со дворов. Эта автономность — наше главное конкурентное преимущество.

— Вы упомянули уборку снега. Зимы у нас суровые. Как справляетесь? — Механизированная уборка территорий райцентра и дворов МКД идет практически круглосуточно. Техника выходит сразу после начала снегопада. Плюс текущие ремонты цоколей, фундаментов, вентиляционных каналов. Дом — это живой организм, он постоянно требует внимания.

— Кадры решают всё. Кто сегодня работает в «СтройПроекте»? Слышал, вы активно привлекаете молодежь?

— Основа коллектива — проверенные специалисты: сварщики, сантехники, электрики, маляры. Средний возраст бригады — около 40 лет. Есть и молодые ребята, которых мы берем учениками. Учим их уважать труд и инструмент. Я сам когда-то учился у старших товарищей, теперь моя очередь передавать опыт. Сейчас в штате 15 человек производственного блока и финансово-экономический отдел. Каждый понимает зону своей ответственности

— Говорят, вы строгий, но справедливый руководитель. Социальная политика компании — это жесткая необходимость или душевный порыв?

— Скорее, благодарность. Организация заботится о своих ветеранах — они всегда почетные гости на наших вечерах. Помогаем сотрудникам в кризисных ситуациях, выделяем средства при рождении детей. Наши работники знают: случись беда — коллектив подставит плечо. Директор должен думать не только о прибыли, но и о людях, которые эту прибыль создают. Кстати, именно поэтому земляки уже трижды доверяли мне представлять их интересы в Совете муниципального района. Депутатская работа очень помогает решать вопросы строительства на уровне республики быстрее.

— Впереди День строителя. Что хотите пожелать коллегам?

— Коллегам, нашим подрядчикам и всем жителям района я желаю крепкого здоровья. Строителю нужны сильные руки и светлая голова. Желаю твердой почвы под ногами, надежных партнеров и финансового благополучия. И самое главное — видеть плоды своего труда. Когда проходишь по селу и видишь благоустроенный двор, крепкую крышу над головой соседа или ровную дорогу — понимаешь, что живешь не зря. Пусть этот фундамент уверенности будет у каждого.

В Республике Башкортостан ежегодно большое внимание уделяется благоустройству общественных территорий и созданию комфортной городской среды в городах и селах. За последние 7 лет в регионе преобразились 976 общественных пространств.

- Капитальный ремонт — это не просто выполнение работ, а вопрос качества жизни людей. Он требует от исполнителей не просто «сделать», а сделать хорошо, от заказчиков (в том числе жителей) — сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” привели в нормативное состояние более 350 км дорог. В 2025 году отремонтировано более 40 км «фонящих» дорог.

- В этом году в республике планируют обновить больше 600 километров дорог. Без ремонта дорог невозможно поддерживать жизнеспособность инфраструктуры, так как от этого зависит качество и безопасность дорог, – сказал Глава региона.