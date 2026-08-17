В Башкортостане формируют региональную программу сохранности автомобильных дорог

Заместитель Премьер-министра Правительства республики Рустем Газизов сообщил, что документ предусматривает развитие системы весогабаритного контроля транспорта, установку дополнительных ограничительных знаков и камер фиксации правонарушений на участках дорог и мостах, подверженных повреждениям, а также совершенствование юридической работы с перевозчиками.

Кроме того, ответственность за превышение допустимых параметров грузов будут нести и организации-отправители. С 1 сентября 2026 года информация о них будет отражаться в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов.

Глава Башкортостана поддержал проект новой программы, которую планируют реализовать до 2030 года. Руководитель региона поручил доработать документ, чтобы принять его в установленном порядке.

– Мы строим и ремонтируем большое количество трасс. Экономика региона развивается, предприятия активно работают, и большегрузный транспорт неизбежно повреждает дорожное покрытие, – отметил Радий Хабиров. – Наша задача в этой части – сформировать дисциплину перевозок. А нарушителей обязательно будем привлекать к ответственности. Для этого предусмотрены большие штрафы – до 600 тысяч рублей.

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Далее участники «Транспортного часа» обсудили развитие трассы Р-240 на участке Уфа–Стерлитамак. Напомним, что в 2024 году строители приступили к капитальному ремонту 23-километрового отрезка дороги в обход Стерлитамака с расширением её до четырёх полос. Кроме того, на всей протяжённости от столицы региона восстанавливают искусственное освещение. Работы планируют завершить до начала ноября.

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Ещё один вопрос повестки – капитальный ремонт Затонского моста в Уфе. Для обновления сооружения уже формируют необходимую документацию. Глава Башкортостана поручил Правительству республики проработать механизм финансирования проекта.

– Это большой объект, очень важный для наших жителей, – сказал Радий Хабиров. – Нам предстоит решить, как наиболее эффективно его реализовать.