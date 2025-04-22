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Сельское хозяйство

Сельское хозяйство
13 Октября , 09:25
«Обеспечение безопасности - тихая работа…»
Сельское хозяйство
22 Апреля 2025, 09:03
В 22 районах Башкирии стартовала весенняя посевная кампания
Сельское хозяйство
22 Июля 2024, 06:28
Положительная динамика развития сельского хозяйства в Республике Башкортостан коснулась и фермеров Хатмуллиных из деревни Большие Шады
Сельское хозяйство
23 Апреля 2024, 05:29
Радий Хабиров пожелал аграриям Башкирии успешного посевного сезона
Сельское хозяйство
13 Июля 2023, 07:10
У аграриев Башкирии началась уборочная страда
Сельское хозяйство
30 Марта 2023, 09:51
В Башкортостане приступили в весенне-полевым работам
Сельское хозяйство
22 Марта 2023, 14:04
Глава Башкортостана наметил приоритеты развития АПК
Сельское хозяйство
4 Января 2023, 12:59
За 2022 г. АПК Башкортостана произвел продукции более чем на 240 млрд руб.
Сельское хозяйство
4 Января 2023, 08:36
В Башкирии фермер воспользовался грантом для развития клубничного дела
Сельское хозяйство
24 Ноября 2022, 06:42
Глава Башкирии рассказал, как в республике обеспечивается продовольственная безопасность
Сельское хозяйство
16 Сентября 2022, 04:21
В Республике Башкортостан собрали почти 4,5 млн тонн зерна
Сельское хозяйство
30 Августа 2022, 04:37
Производители зерна из Башкирии получат федеральных субсидий на сумму 1,15 миллиардов рублей в 2022-2023 годах
Сельское хозяйство
9 Августа 2022, 09:11
Сельхозпроизводителям Башкортостана выплатят компенсации на страхование
Сельское хозяйство
2 Июля 2022, 13:47
В Башкирии появится животноводческий комплекс на 11 тысяч голов
Сельское хозяйство
22 Июня 2022, 07:15
"Болеть за дело нужно всей душой"
Сельское хозяйство
15 Июня 2022, 09:42
На пороге «большого молока»
Сельское хозяйство
20 Апреля 2022, 15:52
На поддержку агропрома Башкортостана выделили 4 млрд рублей
Сельское хозяйство
27 Июля 2021, 11:46
В Белокатайском районе прошел семинар-совещание «День поля» для северо-восточной лесостепной зоны республики
Сельское хозяйство
23 Июля 2021, 10:02
Как правильно осуществлять перевозку скота
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