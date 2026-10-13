«Обеспечение безопасности - тихая работа…»

В селе Мишкино состоялось заседание республиканской чрезвычайной межведомственной комиссии по вопросам недопущения возникновения и распространения особо опасных инфекционных болезней животных и птиц на территории Республики Башкортостан, а также межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага особо опасного заболевания.

В рамках первого этапа - «Проверка готовности, смотр сил и средств оперативных групп и звеньев» - на площади перед Мишкинским районным Дворцом культуры была выстроена техника служб. Осмотр провели заместитель председателя комиссии, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии Азат Зиганшин и глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова.

После смотра участники переместились в зал районного Дворца культуры, где продолжилось заседание комиссии. С приветственным словом выступила Лариса Александрова. Она отметила, что проведение столь масштабных учений на территории Мишкинского района большая честь для муниципалитета.

С докладом о текущей эпизоотической ситуации в Республике Башкортостан выступил Азат Зиганшин. О контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан в целях недопущения чумы мелких жвачных животных, рассказал руководитель Управления Руслан Хуснутдинов. О мерах по недопущению возникновения и распространения чумы мелких жвачных животных в дикой фауне проинформировал заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев.

Руководитель сводного республиканского противоэпизоотического отряда Рашид Гареев представил легенду учений.

Затем Лариса Александрова выступила с докладом о распределении сил и средств муниципального звена Башкирская территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о введении на территории Мишкинского района режима чрезвычайной ситуации.

Далее участники переместились на территорию Сабантуйской поляны, где прошла практическая часть командно-штабных учений. Были отработаны мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной возникновением очага чумы мелких жвачных животных: отчуждение, утилизация биоотходов и дезинфекция очага.

- 30 сентября наш район стал центральной площадкой для проведения республиканских межведомственных командно-штабных учений, - говорит

заместитель главы администрации по сельскому хозяйству - начальник отдела сельского хозяйства Радмир Бикбулатов. - На базе Мишкинского района под председательством заместителя председателя комиссии, председателя Госкомитета РБ по ветеринарии Азата Зиганшина прошло заседание чрезвычайной межведомственной комиссии. Главная тема - защита территории республики от заноса и распространения особо опасных болезней животных.

Для нас, как для принимающей стороны, это было не просто протокольное мероприятие, а серьезная проверка готовности. В условиях современных биологических рисков мы не имеем права на ошибку. Любая вспышка заболевания — это прямая угроза продовольственной безопасности, экономике наших аграриев и здоровью людей.

На первом этапе учений, во время смотра на площади перед районным Дворцом культуры, мы продемонстрировали нашим коллегам из 30 районов республики слаженность работы муниципальной команды. Техника оперативных групп — от мобильных лабораторий до дезинфекционных установок - была приведена в готовность в нормативные сроки.

Хочу отметить слаженную работу спасательных служб гражданской обороны района, ветеринарных специалистов, сотрудников ЕДДС и глав сельских поселений. В ходе практической отработки вводных по ликвидации условного очага заболевания на одном из модельных объектов все службы сработали четко.

По легенде в семь часов утра 30 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу Мишкинского района поступил сигнал от жителя, который сообщил о болезни овец. Клиническими признаками было слюнотечение, наличие язвенно-некротических поражений на слизистых оболочках ротовой и носовой полости. Дежурный довёл эту информацию до глав администрации района и сельского поселения, начальника ГБУ Мишкинская райветстанция РБ, который в свою очередь проинформировал председателя Госкомитета РБ по ветеринарии о подозрении на чуму мелких жвачных. Председателем Госкомитета РБ по ветеринарии незамедлительно принято решение об отправке комиссии из числа специалистов Госкомитета и ГБУ Башкирская НПВЛ на место для проведения клинического осмотра овец, выявления возможных путей проникновения и распространения болезни, а также отбора проб для установления точного диагноз. По предварительным данным, количество падежа мелкого рогатого скота составило пять голов.

Патологический материал, направленный в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию, исследован. Установлен предварительный диагноз: «Чума мелких жвачных».

Параллельно пробы были направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ города Владимир для уточнения диагноза.

В 09.00 часов 30 сентября 2026 года поступила информация о подтверждении диагноза: «Чума мелких жвачных».

Напомним, что чума мелких жвачных относится к особо опасным болезням животных, высококонтагиозная вирусная болезнь овец и коз, а также диких коз, овец (баранов), сайгаков.

Клиническими признаками острого течения болезни у восприимчивых животных являются повышение температуры тела до 41 °C и выше, геморрагический гастроэнтерит, затрудненное дыхание, кашель.

Клиническими признаками подострого течения болезни у восприимчивых животных являются слюнотечение, наличие язвенно-некротических поражений на слизистых оболочках ротовой и носовой полостей, гнойный конъюнктивит, обезвоживание, истощение и аборты. Источником возбудителя являются больные, переболевшие и находящиеся в инкубационном периоде восприимчивые животные.

На основании лабораторных исследований и представленного Проекта Указа Госкомитетом, подписан Указа Главы Республики Башкортостан «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по чуме мелких жвачных животных на территории отгонной пастбище «Заречье» муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан». Такая вводная была на заседании КЧС.

Начальник ГБУ Бураевская РВС РБ Ильмира Нигматуллина поблагодарила

администрацию и ветстанцию Мишкинского района за тёплый приём и поделилась своими впечатлениями:

- Сегодня наша делегация приняла участие в межведомственных учениях по ликвидации очага чумы мелких жвачных животных. Мероприятие было организовано на высочайшем уровне: нам наглядно и пошагово продемонстрировали весь алгоритм действий - от профессионального отбора проб до утилизации материала. Эти командно-штабные учения четко доказали слаженность ведомств и полную готовность наших служб к любым чрезвычайным ситуациям.

Своими впечатлениями в соцсетях поделилась глава администрации Лариса Александрова:

- Обеспечение безопасности - тихая работа, которую никто не замечает, пока всё хорошо. Но именно от неё зависит, насколько спокойно живут люди в районе.

В Мишкинском районе прошли сразу два важных мероприятия: заседание республиканской чрезвычайной межведомственной комиссии по вопросам недопущения возникновения и распространения особо опасных инфекционных болезней животных и птиц на территории Республики Башкортостан и межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации условного очага особо опасного заболевания.

Получилась реальная проверка того, насколько мы готовы к возникновению и распространению особо опасных инфекционных заболеваний, к оперативной ликвидации их очагов. Насколько быстро и чётко слажены действия всех служб: спасателей, медиков, полиции, коммунальщиков, администраций.

Спасибо всем участникам за профессионализм и ответственность. Ваша работа - гарантия того, что в критический момент помощь придёт быстро и адресно.

Безопасность жителей - наш безусловный приоритет. И мы продолжим работать над тем, чтобы она была на самом высоком уровне.

Светлана Тоймурзина