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Общие статьи

Общие статьи
3 Июня , 16:09
В Ижевске начался форум финно-угорских народов
Общие статьи
4 Марта , 13:47
Абсолютные победители
Общие статьи
21 Июля 2020, 14:33
В царстве Берендеевом все спокойно
Общие статьи
1 Июля 2020, 19:47
ЦИК Башкирии разъяснил о действующих аккредитациях для журналистов
Общие статьи
30 Июня 2020, 19:13
Москва и Башкирия намерены организовать обмен туристами
Общие статьи
26 Июня 2020, 12:58
В Республике Башкортостан 22 тыс. работников здравоохранения получают досрочную пенсию
Общие статьи
23 Июня 2020, 23:59
В Башкирии явка будет выше среднестатистической: политолог о голосовании по поправкам в Конституцию
Общие статьи
5 Июня 2020, 21:58
В Башкирии с помощью зоны "Алга" планируют увеличить количество рабочих мест
Общие статьи
5 Июня 2020, 21:47
В Белорецком районе Башкирии организовали выезды "Молочной кухни"
Общие статьи
21 Мая 2020, 22:42
В Башкирии 120 больниц в рамках нацпроекта получили многофункциональные устройства
Общие статьи
15 Мая 2020, 18:07
Башкирия является лидером по лесовосстановлению в ПФО
Общие статьи
9 Мая 2020, 17:50
Чемпион по мотоспорту из Башкирии Н. Красников принял участие в сопровождении "Золотой Звезды" Минигали Шаймуратова
Общие статьи
9 Мая 2020, 16:36
Военком Башкирии И. Харченко о награждении Шаймуратова: народ республики ждал этого 77 лет
Общие статьи
9 Мая 2020, 14:59
«Золотую звезду» Шаймуратова торжественно принял и передал Хабирову Герой России Н. Злобин
Общие статьи
9 Мая 2020, 14:38
В небе над Уфой в День Победы выступила пилотажная группа «Первушино»
Общие статьи
5 Мая 2020, 12:27
Хабиров рассказал, о доставке в Уфу Звезды Героя Минигали Шаймуратова
Общие статьи
10 Марта 2020, 02:00
"Балл принцесс"
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14 Февраля 2020, 12:15
Прошел прием граждан
Общие статьи
29 Января 2020, 11:00
Подводим итоги флешмоба
Общие статьи
21 Ноября 2019, 17:50
В Ишимбае прошел форум для женщин «Территория женского счастья»
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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