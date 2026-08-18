+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор

Общие статьи

Общие статьи
18 Августа , 09:26
Заведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилей
Общие статьи
14 Августа , 10:20
Студотряды Башкирии дарят заботу: акции «Снова в школу» и «Чемодан в общагу»
Общие статьи
11 Августа , 11:47
В Башкортостане продолжается модернизация коммунальных сетей
Общие статьи
7 Августа , 09:59
Жители Башкортостана продолжают сталкиваться с дипфейками
Общие статьи
30 Июля , 14:08
Отремонтирована дорога в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Общие статьи
3 Июля , 09:03
УГНТУ выиграл грант на запуск топ-ИТ-программ с «Газпром нефтью»
Общие статьи
1 Июля , 11:59
Иностранным студентам в кампусе Уфы презентовали науку Башкортостана
Общие статьи
27 Июня , 18:20
В Башкирии АЗС запретили отпускать бензин в канистры
Общие статьи
26 Июня , 08:32
В Уфе открылась выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF»
Общие статьи
25 Июня , 12:13
Марина Девятова на Всероссийской Фольклориаде: «Я обожаю Башкортостан»
Общие статьи
25 Июня , 11:34
Хоровод дружбы из 50 коллективов: Дёмский парк гремит Фольклориадой!
Общие статьи
25 Июня , 02:12
Уфа принимает Всероссийскую детскую Фольклориаду
Общие статьи
23 Июня , 04:37
Сервис на Госуслугах в помощь абитуриентам Башкортостана
Общие статьи
11 Июня , 10:47
Наблюдательный совет ФЗО подвел итоги трёхлетней работы
Общие статьи
29 Мая , 12:27
В Межвузовском кампусе состоялось заседание Совета ректоров вузов Башкортостана
Общие статьи
29 Мая , 09:44
Международные эксперты разработают стратегические нормы информационной безопасно
Общие статьи
20 Мая , 07:00
В уфимском парке «Россия – Моя история» побывали 52 тысячи школьников
Общие статьи
17 Мая , 11:42
В межвузовском кампусе Уфы обсудят клеточные технологии и их применение в науке
Общие статьи
24 Апреля , 03:59
В Мишкинском районе пройдет День поминовения и почитания
Общие статьи
25 Марта , 03:54
Многодетная семья Аликаевых из Мишкино воспитывают шестерых сыновей
Все материалы

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru