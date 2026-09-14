Свой 95-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Иштыбаево Фагия Агзамова

Много добрых и искренних слов было сказано в адрес Фагии Фазылбековны. Поздравляя её с юбилеем, гости выразили признание и уважение за многолетний добросовестный труд, искренне пожелали крепкого здоровья, поддержки и внимания близких людей, благополучия. В славный юбилей Фагии Агзамовой поздравления шли отовсюду, от родных и близких ей людей. Диана Игоревна пожелала имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручила памятный подарок и поздравительное письмо от имени Президента России Владимира Путина и главы района Ларисы Александровой.

Эта удивительная женщина прожила непростую жизнь. Родилась Фагия Фазылбековна в селе Татарбаево. Как и большинство ее ровесников, училась в школе, помогала родителям по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, Фагии Фазылбековне было всего 10 лет. Ей, как и многим молодым девочкам в ту пору, приходилось много работать. Ее семья сполна познала, что такое голод, на себе ощутила все военные и послевоенные тяготы жизни. После войны Фагия Фазылбековна окончила краткосрочные курсы и стала медсестрой, работала в ФАПах деревень Староарзаматово и Иштыбаево. С супругом они воспитали пятерых детей. Сейчас Фагия Агзамова - бабушка одиннадцати внуков и девяти правнуков. 95 лет - юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не огорчает Фагию Фазылбековну, не забирает силы, а только вдохновляет, приносит радость и умиротворение.Сегодня она окружена вниманием и заботой своих детей. Пройдя через многие испытания, сохранила любовь к окружающим и жизни. Это достойный пример для молодого поколения.

Фагия Фазылбековна, с днём рождения! Пусть здоровье не подводит, а домашний уют и любовь близких согревают каждый день. Счастья вам, благополучия и мирного неба над головой!