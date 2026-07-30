+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общие статьи
30 Июля , 14:08

Отремонтирована дорога в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В Башкортостане отремонтировали 5 км дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда 

В Балтачевском районе Башкортостана отремонтировали 5 км дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нормативное состояние привели участок между Староямурзино и Старобалтачево. В ходе работ подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, укладку двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, укрепил обочины и нанес разметку. 

– Дорога Бураево – Старобалтачево – Куеда – одна из важных транспортных артерий нашей республики. Она обеспечивает проезд для жителей сел и деревень Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Ежедневно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Напомним, в Башкортостане в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 13 мостов общей протяженностью 1900 м.

https://pravitelstvorb.ru/news/29303/

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru