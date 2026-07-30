Отремонтирована дорога в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

– Дорога Бураево – Старобалтачево – Куеда – одна из важных транспортных артерий нашей республики. Она обеспечивает проезд для жителей сел и деревень Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Ежедневно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Напомним, в Башкортостане в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 13 мостов общей протяженностью 1900 м.