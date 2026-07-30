Отремонтирована дорога в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В Балтачевском районе Башкортостана отремонтировали 5 км дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нормативное состояние привели участок между Староямурзино и Старобалтачево. В ходе работ подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, укладку двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, укрепил обочины и нанес разметку.

– Дорога Бураево – Старобалтачево – Куеда – одна из важных транспортных артерий нашей республики. Она обеспечивает проезд для жителей сел и деревень Балтачевского, Бураевского и Татышлинского районов, а также связывает Башкортостан с Пермским краем. Ежедневно по ней проезжает более трех тысяч автомобилей, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Напомним, в Башкортостане в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 13 мостов общей протяженностью 1900 м.

https://pravitelstvorb.ru/news/29303/