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14 Сентября , 09:51

Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие

За плечами у ветерана труда Леонида Калитовича целая эпоха, наполненная неустанным трудом на благо малой родины, заботой о семье и безграничной любовью к родному краю.

Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетиеЛеонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие

Жизненный путь юбиляра неразрывно связан с деревней, где он появился на свет в далеком 1936 году. Детство выпало на суровое время. В семье было пятеро детей, отец ушел защищать Родину, а мать от зари до зари трудилась в колхозе. В таких условиях дети взрослели рано, становясь главной опорой для матерей. Леонид во всем помогал взрослым, познавая цену хлеба не из книжек, а через мозоли на руках.

Окончив Аскинское училище и получив надежную профессию тракториста, он связал свою судьбу с землей и техникой. Всю трудовую биографию Леонид Калитов проработал механизатором. Он осваивал могучий гусеничный трактор С-100, поднимал поля колхоза «Первомайский», участвовал в строительстве жизненно важных дорог, соединяющих отдаленные уголки района. Его золотые руки знали технику до последнего винтика, а за добросовестный труд он неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями руководства хозяйства. Даже выйдя на заслуженный отдых, этот неугомонный человек не усидел дома — еще несколько лет продолжал работать конюхом, находя покой и радость в общении с животными.

Именно здесь, на родной земле, Леонид Калитович нашел свое личное счастье. В 1962 году он соединил судьбу с прекрасной односельчанкой Соней Ибраевной. Они стали единым целым, надежной стеной друг для друга, вырастив и воспитав троих дочерей в атмосфере уважения и тепла. Сегодня их семейное древо разрослось: юбиляра окружают любовь и внимание пятерых внуков и маленькой правнучки. Семья большая, дружная и по-настоящему счастливая. К сожалению, любимой супруги Софии Ибраевны уже нет рядом, но память о ней бережно хранится в сердцах близких.

Годы берут свое, но они не смогли сломить крепкий дух юбиляра. Сейчас Леонид Калитов живет у дочери в городе Янауле, где его окружают теплом и заботой, однако по-прежнему остается бодрым, подвижным человеком старой закалки. Он не привык сидеть сложа руки. До сих пор живо интересуется происходящим в стране и мире, каждый день внимательно читает прессу.

День юбилея превратился в настоящий праздник для всей деревни. В родную деревню Токтарово съехались родные и собрались соседи, создав тот самый теплый круг близких людей, ради которых и стоит жить. Поздравления со знаменательной датой направили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова. Лично навестить именинника приехали председатель районной ветеранской организации Юлия Балахнина и управляющий делами Тынбаевского сельсовета Галина Абдулина. Гости передали Леониду Калитову официальные поздравительные открытки от руководителей республики и района, вручили памятные подарки и выразили глубокую признательность за его многолетний вклад в развитие родного края.

От всей души желаем нашему дорогому юбиляру Леониду Калитовичу крепкого здоровья, несгибаемой бодрости духа и еще многих долгих лет в окружении любящих детей, внуков и правнучки! Низкий вам поклон за ваш честный труд, мудрость, которой вы щедро делитесь с молодым поколением, и пример истинного патриотизма. Ваша жизнь — это достойный ориентир для всех нас.

Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие
Автор:Раиля Аптикаева
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