Леонид Калитов из деревни Токтарово отмечает свое девяносттолетие

Жизненный путь юбиляра неразрывно связан с деревней, где он появился на свет в далеком 1936 году. Детство выпало на суровое время. В семье было пятеро детей, отец ушел защищать Родину, а мать от зари до зари трудилась в колхозе. В таких условиях дети взрослели рано, становясь главной опорой для матерей. Леонид во всем помогал взрослым, познавая цену хлеба не из книжек, а через мозоли на руках.

Окончив Аскинское училище и получив надежную профессию тракториста, он связал свою судьбу с землей и техникой. Всю трудовую биографию Леонид Калитов проработал механизатором. Он осваивал могучий гусеничный трактор С-100, поднимал поля колхоза «Первомайский», участвовал в строительстве жизненно важных дорог, соединяющих отдаленные уголки района. Его золотые руки знали технику до последнего винтика, а за добросовестный труд он неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями руководства хозяйства. Даже выйдя на заслуженный отдых, этот неугомонный человек не усидел дома — еще несколько лет продолжал работать конюхом, находя покой и радость в общении с животными.

Именно здесь, на родной земле, Леонид Калитович нашел свое личное счастье. В 1962 году он соединил судьбу с прекрасной односельчанкой Соней Ибраевной. Они стали единым целым, надежной стеной друг для друга, вырастив и воспитав троих дочерей в атмосфере уважения и тепла. Сегодня их семейное древо разрослось: юбиляра окружают любовь и внимание пятерых внуков и маленькой правнучки. Семья большая, дружная и по-настоящему счастливая. К сожалению, любимой супруги Софии Ибраевны уже нет рядом, но память о ней бережно хранится в сердцах близких.

Годы берут свое, но они не смогли сломить крепкий дух юбиляра. Сейчас Леонид Калитов живет у дочери в городе Янауле, где его окружают теплом и заботой, однако по-прежнему остается бодрым, подвижным человеком старой закалки. Он не привык сидеть сложа руки. До сих пор живо интересуется происходящим в стране и мире, каждый день внимательно читает прессу.

День юбилея превратился в настоящий праздник для всей деревни. В родную деревню Токтарово съехались родные и собрались соседи, создав тот самый теплый круг близких людей, ради которых и стоит жить. Поздравления со знаменательной датой направили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова. Лично навестить именинника приехали председатель районной ветеранской организации Юлия Балахнина и управляющий делами Тынбаевского сельсовета Галина Абдулина. Гости передали Леониду Калитову официальные поздравительные открытки от руководителей республики и района, вручили памятные подарки и выразили глубокую признательность за его многолетний вклад в развитие родного края.

От всей души желаем нашему дорогому юбиляру Леониду Калитовичу крепкого здоровья, несгибаемой бодрости духа и еще многих долгих лет в окружении любящих детей, внуков и правнучки! Низкий вам поклон за ваш честный труд, мудрость, которой вы щедро делитесь с молодым поколением, и пример истинного патриотизма. Ваша жизнь — это достойный ориентир для всех нас.