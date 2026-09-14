В деревне Иликово принимала поздравления старейшая жительница села Амика Илиева

Беззаботное детство оборвала война. В 1942 году отец ушел на фронт, оставив жену с двумя детьми. Двенадцатилетняя Амика встала в один ряд со взрослыми. Она познала тяжесть плуга еще ребенком, работая плугарем в колхозе. Дети военной поры не знали скидок на возраст: они трудились наравне со стариками и женщинами, приближая Великую Победу в глубоком тылу.

Отец вернулся домой лишь после победы, и семья вновь стала полной. Вскоре у Амики Исанбаевны появилось пятеро братьев и сестер. После войны начались годы скитаний по стройкам и торфоразработкам Свердловской области, работала разнорабочей и тяжелый труд на ферме.

Свою судьбу Амика Исанбаевна нашла в 1958 году, выйдя замуж в деревню Иликово. С супругом они прожили душа в душу, вырастив пятерых детей. Сегодня династию Илиевых продолжают 13 внуков и уже 13 правнуков. Все наследники выросли достойными людьми, создали свои крепкие семьи, но никогда не забывают дорогу к родному дому. Сейчас именинница живет в тепле и заботе сына и снохи, окруженная их ежедневным вниманием.

За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Амика Илиева удостоена звания «Ветеран войны», статуса «Дети войны» и многочисленных юбилейных медалей как труженица тыла.

Утром знаменательного дня дом Илиевых наполнился музыкой и цветами. Делегацию почетных гостей возглавил управляющий делами администрации Мишкинского района Ринат Сафин. Он зачитал имениннице сердечное поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Теплые слова признательности за ратный и трудовой подвиг адресовала юбилярше глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова.

К поздравлениям присоединились глава СП Баймурзинский сельсовет Радион Сайдуганов, консультант при руководстве ОСФР по Республике Башкортостан Валентина Шемелева, председатель районной ветеранской организации Юлия Балахнина, председатель первичной ветеранской организации Елена Байрамова и руководитель местного клуба Инга Дигитаева. От лица земляков и власти виновнице торжества преподнесли цветы и памятные гостинцы.

Глядя на эту хрупкую женщину с ясным взглядом, понимаешь истинную цену хлебного колоса и человеческой жизни. За сухими строчками биографии о работе плугарем и на торфоразработках скрывается целая эпоха несгибаемого поколения победителей. Они выковали великую историю государства не на полях сражений, а здесь, на родной земле, через мозоли, голод и бесконечную веру в светлое завтра.

Амика Исанбаевна — главное богатство и совесть своей деревни. Пока рядом с нами живут такие люди, мы твердо знаем свои корни. Низкий вам поклон, дорогая Амика Илиева, ваш великий жизненный путь, за подаренную жизнь детям, внукам и правнукам. Пусть здоровье будет крепким, а каждый новый день приносит только добрые вести в окружении любящей родни. Желаем нашей уважаемой землячке бодрости духа и долгих, счастливых лет жизни!