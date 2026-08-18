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18 Августа , 09:26

Заведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилей

Свой золотой юбилей отметила заведующая детским садом № 2 «Василек» села Мишкино Эльвера Мукимова И нам хочется рассказать о ней, нашем современном креативном руководителе. После успешного окончания Уфимского библиотечного техникума Эльвера Салаватовна была направлена на работу в Угузевскую сельскую библиотеку. После замужества переехала жить в село Мишкино.

Заведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилейЗаведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилей
Заведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилей
Начала педагогическую деятельность, после окончания БГСПА,, воспитателем в детском саду № 1 «Солнышко» села Мишкино. В 2016 году она перевелась в филиал детского сада № 2 «Василек»  воспитателем подготовительной группы. Новый активный и трудолюбивый воспитатель сразу расположил к себе не только детей, но и весь коллектив. В 2018 году она - старший воспитатель, показала, что любит профессию, умеет работать и, главное, обладает умением общаться с людьми. Благодаря этим качествам уже через несколько лет она возглавила коллектив.
Согласитесь, от руководителя в современном обществе требуется многое – деловая инициатива, трудовая активность, компетентность в различных областях знаний. А если это заведующий дошкольным учреждением, то ещё необходимо быть доброй мамой не только для деток, но и для сотрудниц – уметь с юмором смотреть на проблемы, заряжать коллектив позитивом, создавая атмосферу взаимосотрудничества. Эльвера Мукимова именно такой человек . Хотя она сравнительно недавно стала руководителем педагогического коллектива, уже сумела показать себя талантливым и мудрым наставником, под началом которой хочется работать. Для неё, педагога с высшей квалификационной категорией, всестороннее образование дошкольников не самоцель, главное – создание комфортных условий для развития способностей каждого малыша, помочь ему в полной мере подготовиться к следующему этапу в жизни – обучению в школе.
Заведующий организовывает работу таким образом, чтобы педагоги стремились к повышению своих профессиональных знаний с учётом современных концепций, тенденций и требований.
Сердце Эльверы Салаватовны открыто для всех, кому нужна помощь, она всегда готова выслушать, дать методические рекомендации, зарядить оптимизмом и творческим настроением.
Мы ценим нашу заведующую как высококвалифицированного педагога, грамотного руководителя, отдающего все силы, знания и богатый опыт благородному делу. 
Эльвера Салаватовна не только замечательный руководитель, но любящая жена, заботливая мать троих сыновей. Старший сын Марат после окончания БГУ  и прохождения переподготовки в УГНТУ работает в нефтяной компании инженером по наладке и испытаниям. Средний сын Марсель, окончанив магистратуру УГНТУ, в настоящее время работает инженером-конструктором в отделе разработки конструкторской документации в нефтяной компании, а младший сын Эмир учится в 7 классе, в свободное от учебы время танцует в народном ансамбле танца «Эрвел» и мечтает после окончания  школы  пойти  по стопам своих старших братьев.
Дорогая Эльвера Салаватовна, благодарим вас за душевную теплоту, доброе сердце, чуткость и смелый ум. Желаем вам крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной радости, дальнейших творческих успехов и море теплоты.

 

Автор:Раиля Аптикаева
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