Заведующая детсадом №2«Василек»с.Мишкино Э.Мукимова отметила золотой юбилей

Начала педагогическую деятельность, после окончания БГСПА,, воспитателем в детском саду № 1 «Солнышко» села Мишкино. В 2016 году она перевелась в филиал детского сада № 2 «Василек» воспитателем подготовительной группы. Новый активный и трудолюбивый воспитатель сразу расположил к себе не только детей, но и весь коллектив. В 2018 году она - старший воспитатель, показала, что любит профессию, умеет работать и, главное, обладает умением общаться с людьми. Благодаря этим качествам уже через несколько лет она возглавила коллектив.

Согласитесь, от руководителя в современном обществе требуется многое – деловая инициатива, трудовая активность, компетентность в различных областях знаний. А если это заведующий дошкольным учреждением, то ещё необходимо быть доброй мамой не только для деток, но и для сотрудниц – уметь с юмором смотреть на проблемы, заряжать коллектив позитивом, создавая атмосферу взаимосотрудничества. Эльвера Мукимова именно такой человек . Хотя она сравнительно недавно стала руководителем педагогического коллектива, уже сумела показать себя талантливым и мудрым наставником, под началом которой хочется работать. Для неё, педагога с высшей квалификационной категорией, всестороннее образование дошкольников не самоцель, главное – создание комфортных условий для развития способностей каждого малыша, помочь ему в полной мере подготовиться к следующему этапу в жизни – обучению в школе.

Заведующий организовывает работу таким образом, чтобы педагоги стремились к повышению своих профессиональных знаний с учётом современных концепций, тенденций и требований.

Сердце Эльверы Салаватовны открыто для всех, кому нужна помощь, она всегда готова выслушать, дать методические рекомендации, зарядить оптимизмом и творческим настроением.

Мы ценим нашу заведующую как высококвалифицированного педагога, грамотного руководителя, отдающего все силы, знания и богатый опыт благородному делу.

Эльвера Салаватовна не только замечательный руководитель, но любящая жена, заботливая мать троих сыновей. Старший сын Марат после окончания БГУ и прохождения переподготовки в УГНТУ работает в нефтяной компании инженером по наладке и испытаниям. Средний сын Марсель, окончанив магистратуру УГНТУ, в настоящее время работает инженером-конструктором в отделе разработки конструкторской документации в нефтяной компании, а младший сын Эмир учится в 7 классе, в свободное от учебы время танцует в народном ансамбле танца «Эрвел» и мечтает после окончания школы пойти по стопам своих старших братьев.

Дорогая Эльвера Салаватовна, благодарим вас за душевную теплоту, доброе сердце, чуткость и смелый ум. Желаем вам крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной радости, дальнейших творческих успехов и море теплоты.