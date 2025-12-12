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Спорт

Спорт
4 Августа , 05:50
В спортивно-оздоровительном лагере «Старт» кипит проходят соревнования
Спорт
28 Июля , 06:27
Жители Мишкинского района выбирают спорт и ЗОЖ
Спорт
23 Июля , 11:34
Уфа станет одной из главных площадок соревнований Спартакиады народов России
Спорт
22 Мая , 09:21
Команды юношей и девушек  Мишкинского района заняли первые места в зональных сор
Спорт
27 Марта , 04:40
Продолжается приём нормативов ВФСК ГТО у граждан старше 60 лет.
Спорт
24 Марта , 09:45
В Мишкино прошли соревнования в честь закрытия лыжного сезона
Спорт
24 Марта , 06:04
Осмотр спецтехники к паводку проведен успешно
Спорт
24 Марта , 04:19
Нормативы ВФСК ГТО сдали работники детского сада N1 "Солнышко" села Мишкино
Спорт
26 Февраля , 11:16
Башкирские спортсмены примут участие в финальном зимнем этапе «Туриады-2026»
Спорт
17 Февраля , 09:26
В Мишкинском районе прошли лыжные гонки
Спорт
26 Января , 10:52
Лицеисты одержали победу в соревнованиях по волейболу
Спорт
13 Января , 06:00
Новый год для спортсменов Мишкинского района начался с хороших результатов
Спорт
13 Января , 05:50
Любители здорового образа жизни приняли участие в «Забеге обещаний»
Спорт
12 Декабря 2025, 09:43
Подведены итоги фестиваля ВФСК ГТО «Лучшая группа «ГТО» среди студентов
Спорт
1 Ноября 2025, 09:55
В спортивном зале ДЮСШ активно проходят спортивные мероприятия, посвященные Дню
Спорт
10 Октября 2025, 13:02
Уфа получит современный спортивный комплекс для настольного тенниса
Спорт
27 Сентября 2025, 08:44
Уфимский Дворец борьбы станет центром международных боксерских турниров
Спорт
11 Августа 2025, 07:35
В селе Мишкино на площади перед ФОКом «Триумф» состоялся спортивный фестиваль
Спорт
7 Мая 2025, 10:47
Полное доминирование: шашисты из Башкирии собрали все золото чемпионата мира
Спорт
14 Февраля 2025, 11:14
Уфа готовится к проведению исторической Спартакиады стран СНГ
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