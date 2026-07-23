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Спорт
23 Июля , 11:34

Уфа станет одной из главных площадок соревнований Спартакиады народов России

Уфа готовится принять один из ключевых этапов Спартакиады народов России — масштабного турнира, который пройдет с 31 июля по 30 сентября сразу на нескольких спортивных аренах страны, сообщает оргкомитет соревнований.

Уфа станет одной из главных площадок соревнований Спартакиады народов РоссииУфа станет одной из главных площадок соревнований Спартакиады народов России
Уфа станет одной из главных площадок соревнований Спартакиады народов России

Готовность уфимских объектов к проведению стартов сильнейших атлетов уже подтвердила рабочая группа Федеральной дирекции спортивных. Событие является не только одним из самых значимых в отечественной спортивной жизни, но и главным этапом отбора для формирования национальных сборных, которые будут готовиться к Олимпийским играм 2028 года, — об этом ранее заявил министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на Спартакиаде открывает спортсменам прямой путь в состав сборной России.

Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта, турниры по ним пройдут в семи субъектах Российской Федерации — Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях. Общее число участников превысит 12 тысяч человек, в том числе около 8100 спортсменов, 2600 тренеров и специалистов и 1800 спортивных судей.

Республике Башкортостан доверено провести соревнования по шести видам спорта, и в регион приедут порядка 1500 участников, среди которых примерно 1100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. При этом сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах. Спортивная программа в республике стартует уже в конце июля: с 31 июля по 4 августа пройдут соревнования по велосипедному спорту на шоссе, с 1 по 4 августа — триатлон, с 8 по 18 августа — фехтование, с 14 по 16 августа — плавание на открытой воде, с 15 по 19 августа — гребной слалом, а завершится этот этап с 7 по 13 сентября соревнованиями по спортивной борьбе.

Первые старты по велоспорту состоятся в Чишминском районе на территории муниципальных образований Кляшево — Боголюбовка — Сайраново — Новотроицкое — Бабиково — Кара-Якупово — Арово, а соревнования по триатлону пройдут на озере Тёплом. Основными же площадками проведения станут современнейшие спортивные объекты, построенные к 450-летию Уфы, — Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, а также озеро Тёплое.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов отметил, что проведение Спартакиады народов России в Башкортостане является признанием высокого уровня развития спортивной инфраструктуры республики и доверием со стороны министерства спорта Российской Федерации, а сами соревнования рассматриваются не только как масштабное спортивное событие, но и как возможность продемонстрировать потенциал региона, его организационные возможности и любовь жителей к спорту, выразив уверенность, что Спартакиада пройдет на самом высоком уровне и станет яркой страницей в спортивной истории Башкортостана.

Фото предоставлено организаторами Спартакиады. 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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