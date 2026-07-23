Уфа станет одной из главных площадок соревнований Спартакиады народов России

Готовность уфимских объектов к проведению стартов сильнейших атлетов уже подтвердила рабочая группа Федеральной дирекции спортивных. Событие является не только одним из самых значимых в отечественной спортивной жизни, но и главным этапом отбора для формирования национальных сборных, которые будут готовиться к Олимпийским играм 2028 года, — об этом ранее заявил министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на Спартакиаде открывает спортсменам прямой путь в состав сборной России.

Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта, турниры по ним пройдут в семи субъектах Российской Федерации — Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях. Общее число участников превысит 12 тысяч человек, в том числе около 8100 спортсменов, 2600 тренеров и специалистов и 1800 спортивных судей.

Республике Башкортостан доверено провести соревнования по шести видам спорта, и в регион приедут порядка 1500 участников, среди которых примерно 1100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. При этом сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах. Спортивная программа в республике стартует уже в конце июля: с 31 июля по 4 августа пройдут соревнования по велосипедному спорту на шоссе, с 1 по 4 августа — триатлон, с 8 по 18 августа — фехтование, с 14 по 16 августа — плавание на открытой воде, с 15 по 19 августа — гребной слалом, а завершится этот этап с 7 по 13 сентября соревнованиями по спортивной борьбе.

Первые старты по велоспорту состоятся в Чишминском районе на территории муниципальных образований Кляшево — Боголюбовка — Сайраново — Новотроицкое — Бабиково — Кара-Якупово — Арово, а соревнования по триатлону пройдут на озере Тёплом. Основными же площадками проведения станут современнейшие спортивные объекты, построенные к 450-летию Уфы, — Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, а также озеро Тёплое.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов отметил, что проведение Спартакиады народов России в Башкортостане является признанием высокого уровня развития спортивной инфраструктуры республики и доверием со стороны министерства спорта Российской Федерации, а сами соревнования рассматриваются не только как масштабное спортивное событие, но и как возможность продемонстрировать потенциал региона, его организационные возможности и любовь жителей к спорту, выразив уверенность, что Спартакиада пройдет на самом высоком уровне и станет яркой страницей в спортивной истории Башкортостана.

Фото предоставлено организаторами Спартакиады.