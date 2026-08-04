В спортивно-оздоровительном лагере «Старт» кипит проходят соревнования

В разгар лета нам довелось посетить единственный в Мишкинском районе спортивно-оздоровительный лагерь, который расположился в одной из красивейших деревень Мишкинского района – Старокульчубаево.

Как всегда, желающих отдохнуть в нем предостаточно -60 мальчишек и девчонок. Родителей привлекает его местоположение. Лагерь находится возле соснового бора, который возвышается над распростертой долиной: отличная природа, утреннее солнце и розовый закат - как на ладони. Красота места, где расположился лагерь «Старт», манит своим спокойствием и умиротворением.

Меня встретил директор лагеря Родион Шайбаков. Во время экскурсии по территории у нас речь зашла о пользе проведения летних каникул в лагере. Как сказал Глава Региона Радий Хабиров: «С летнего отдыха в оздоровительных лагерях дети должны вернуться окрепшими».

- Современные дети мало двигаются, - говорит Родион Шагиевич. - Они зависают в сети, общаясь с друзьями. К, сожалению, «молодеют» многие болезни, связанные с малоподвижным образом жизни.

Время пребывания в нашем лагере - счастливая возможность восполнить дефицит движения, провести хотя бы некоторое время активно и с пользой для здоровья, дать ребенку заряд энергии, приобщить его к физически активному досугу. У нас работают кружки по волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам. Для укрепления здоровья детей необходим четкий режим дня, правильное питание и положительные эмоции от активной, насыщенной событиями жизни. Всё это есть в детском лагере!

Родион Шайбаков поделился, как ему повезло с коллективом. Рассказал о работе медработника Карины Апсадиковой, познакомил с прекрасными поварами, которые вкусно и сытно кормят детей - Марианной Шайбаковой, Анастасией Аблеевой, Лидией Секретаревой. Довелось мне пообщаться и с вожатыми Оксаной Айкашевой, Кариной Фатхинуровой, Миленой Апековой и Евгением Калимьяновым.

Карина Фатхинурова поделилась, что отдыхала в этом лагере еще подростком и вот сейчас будучи студенткой рада оказаться в любимом «Старте» в качестве вожатой.

Евгений Калимьянов перешел на второй курс Уфимского университета науки и технологии. Здесь он вожатый, начиная с 2024 года. Вот и нынче работает в июле и августе. Ведет кружки по волейболу и общей физической подготовке. На Евгения можно равняться, он каратист, обладатель коричневого пояса с золотой нашивкой. Занимается боевым искусством Карате Кёкусинкай в Бирском спортивном клубе «БУДО», в прошлом году их команда стала чемпионами России. Так что ребятам отряда «Дружба» повезло с вожатым! Они знакомятся с различными видами спорта, пробуют в них свои силы. Все состязания проходят динамично и в игровой форме.

Старшая вожатая Карина Янситова рассказала, что в лагере, кроме

спортивных соревнований, для детей проводятся разнообразные спортивно-массовые мероприятия - состязания, эстафеты и конкурсы. Это подвижные игры, в которых могут поучаствовать дети с любой физической подготовкой или без нее. Накануне у них прошли «Веселые старты». А в день нашего визита был организован «Баскетбольный турнир». Нам, гостям лагеря, довелось понаблюдать за игрой. Играли старшие ребята, младшие активно болели за своих вожатых. Участники соревнования были настроены по-боевому, показали сплоченность и стремление к победе. На площадке царила атмосфера здорового соперничества - никто не хотел уступать. Каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. Участники соревнования смогли не только укрепить здоровье, но и зарядились хорошим настроением.

Мероприятие прошло в тёплой, дружеской атмосфере и напомнило юным участникам о том, как здорово и интересно проводить время активно, в компании друзей.

«Главное не победа, главное - участие!» Это стало девизом организаторов спортивных соревнований в детском лагере. Здесь нет обиженных и отстающих. Всем нужно подобрать посильную форму вовлечения в общую спортивную жизнь.

- Пусть мальчики или девочки, которые даже на уроки физкультуры в школе ходят редко, почувствуют радость движения, азарт и желание добиться успеха, пусть и скромного, научатся преодолевать свою застенчивость и впервые в жизни поучаствуют в коллективном состязании, - делится директор лагеря. - Ну, а спортивные и ловкие смогут попробовать себя в новых, непривычных для себя видах спорта и расширят свои спортивные горизонты. Основная цель спортивных мероприятий в нашем лагере - укрепить здоровье детей.

Светлана Тоймурзина