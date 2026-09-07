В Мишкинском районе успешно развивается  детский и юношеский спорт

Выход из ситуации возможен при добровольном обучении учащихся в системе дополнительного образования, различных спортивных секциях и кружках.

Как выбрать подходящую спортивную секцию для ребенка? При выборе необходимо учитывать его интересы и предпочтения. Ребенок должен чувствовать удовлетворение от занятий спортом, иначе он может быстро потерять интерес и бросить занятия. Также необходимо учитывать возраст и физическую подготовку ребенка.

Существует множество видов спорта, которые могут быть полезны для психологического развития ребенка. Например, командные виды спорта, такие как футбол, баскетбол или волейбол, могут помочь развить навыки сотрудничества и коммуникации. А индивидуальные (теннис, плавание или легкая атлетика) могут помочь ребенку развить самодисциплину и управление эмоциями.

Отдавать ребенка в спортивную секцию – это не только способ помочь ему улучшить физическую форму и здоровье, но и развить множество полезных навыков и качеств, которые будут полезными в его жизни!

Глава республики Радий Хабиров: «Самая главная задача - поддержка, развитие детского и юношеского спорта. Наши усилия направлены на то, чтобы любой ребёнок независимо от социального статуса мог заниматься спортом. Конечно, для этого нужно развивать инфраструктуру - возводить ФОКи, бассейны, ледовые арены, в том числе на селе».

Заглянули мы и на сайт центра «Путник» села Мишкино, где увидели объявление о наборе в команду по спортивному туризму. В современных сложных экономических и социальных условиях спортивно-оздоровительный туризм является одним из оптимальных способов организации здорового, активного и экономичного досуга всех слоев населения и прежде всего - детей, как наиболее подверженных отрицательному влиянию внешней среды. Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучению своего края и воспитывает патриота своей Родины.

- Ваш ребёнок любит спорт, движение и приключения? Тогда вам к нам!» - говорят тренеры Анна Небогатикова и Ратмир Султаншин. - Что ждёт ребят? Это спортивные разряды, республиканские и всероссийские соревнования, физическая и техническая подготовка, преодоление препятствий и работа со снаряжением, командный дух и новые друзья, а также возможность двигаться к КМС и МС! У нас не просто кружок - путь к спортивным достижениям!

Во вторник и четверг занятия проводятся с 10:15 до11:45 и с 19:00 до 21:00 часов. В субботу занятия проводятся с 10:00 до 12:00 часов.

Туризм, личность, труд - звенья одной цепи: это и познание, и повышение культурного уровня, и важное средство общения, и дружба, и укрепление здоровья учащихся, и немаловажно - любовь к своей малой родине, природе и истории. Туризм - это и спорт.

Мы решили узнать какие занятия проводятся в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы. Имформацию нам предоставила методист ДЮСШ Ульяна Хазиева:

- Настольный теннис ведет старший тренер-преподаватель Наталья Апсатарова, футзал (мини-футбол) - тренер-преподаватель Валерий Каляев, баскетбол - тренер-преподаватель Радомир Николаев, волейбол - тренер- преподаватель Светлана Мустафина. Футзалом и настольным теннисом занимаются дети с 6 лет, волейболом и баскетболом - школьники с 5 класса. В настоящее время у нас в спортивных секциях достаточное количество детей, но если есть желающие записаться, то можно подойти в ДЮСШ.

Спортивная деятельность имеет огромное значение для развития ребенка. Она может помочь ему развить множество полезных навыков и качеств, которые будут полезными в его жизни. Тренировки помогают развивать самодисциплину и ответственность. Успешное выполнение упражнений и достижение целей на тренировках помогает ребенку повысить уверенность в себе. Спортивные команды требуют от ребенка сотрудничества и взаимодействия с другими участниками. Это развивает навыки коммуникации и уважения к другим людям. Спорт может помочь ребенку научиться управлять своими эмоциями, такими как гнев, разочарование или страх. Также спортивная деятельность требует от ребенка умение принимать быстрые решения и действовать в сложных ситуациях.

- В последние годы Правительство Российской Федерации одной из важнейших задач считает оздоровление нации, - говорит председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Алена Фатхинурова. - Наша задача - как можно быстрее отвлечь подростков и молодёжь от вредных привычек. Для этого необходимо привлечь учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В нашем муниципалитете для привития здорового образа жизни и проведения культурного досуга детей ежегодно комплектуютcя до 119 спортивных секций и туристических кружков во внешкольных и общеобразовательных учреждениях.

Светлана Тоймурзина