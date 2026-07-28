Жители Мишкинского района выбирают спорт и ЗОЖ

Четыре года назад жизнь на Сабантуйской поляне преобразилась с появлением современной площадки по реализации комплекса ГТО. Площадка оснащена комплексом разноуровневых перекладин, турников и брусьев, скамьей для пресса, наклонов и отжиманий, велотренажером, кардиотренажером, стойками для приема нормативов по метанию мяча в цель. Имеются информационные стенды. Вся территория площадки покрыта травмобезопасной резиновой плиткой. Тренажеры рассчитаны для всех групп и категорий населения, в том числе инвалидов-колясочников, в возрасте от шести лет и старше. В создание площадки вложено более четырех миллионов рублей из республиканского бюджета. Субсидии выделяются на приобретение и поставку спортивно-технологического оборудования, чтобы условия для занятий физкультурой и спортом были доступны всем. Глава РБ Радий Хабиров поставил задачу, чтобы республика вошла в двадцатку лучших регионов России по реализации комплекса ГТО.

- Работа идет. Мы привлекаем учителей физкультуры в школах, они нам очень помогают, - отмечает администратор ГТО Наталья Иксанова. - Большая часть из тех, кто сдал комплекс, школьники. Особую активность могу отметить у старшего поколения. Люди серебряного возраста охотно сдают ГТО - от 60 лет и выше. Стимулом служат сертификаты на оказание спортивных услуг, которые могут получить те, кто сдаст все нормативы. В целом, мишкинцы очень положительно относятся к ГТО, готовятся, очень хотят принять участие и получить значок. Они активно занимаются спортом, потому что понимают, движение - это жизнь и здоровье. Самосовершенствоваться важно в любом возрасте.

За семь лет Башкирия стала топовым спортивным регионом. Республика - один из лидеров по количеству введённых в эксплуатацию спортивных сооружений, Столь пристальное внимание к спорту в Республике стало возможным благодаря личному отношению главы республики. Радий Хабиров своим примером показывает, какое важное значение в жизни человека занимает спорт. Более того, руководитель региона подчеркивает, что возможность заниматься спортом должна быть у каждого жителя республики.

Ежегодно в районе проводятся физкультурно- и спортивно-массовые мероприятия. Это комплексные спартакиады, фестивали, мероприятия, приуроченные к отраслевым праздникам и знаменательным датам – Декада спорта, День зимних видов спорта, Лыжня России, Олимпийский день, День физкультурника, Кросс Нации, День ходьбы и другие. Вот и недавно, в преддверии Дня семьи, любви и верности на Сабантуйской площади прошёл наш спортивный праздник «Всей семьёй на ГТО». Одним из участников стала семья Шаяхметовых. Мама и трое сыновей приняли вызов и успешно сдали нормативы комплекса ГТО. Что в их активе? Отличные результаты по всем дисциплинам, поддержка и командный дух на каждом этапе, а также улыбки и победа над собой. Их настойчивость достойны уважения, а заслуженная награда - это сертификаты на бесплатное посещение бассейна и тренажёрного зала в ФОК «Триумф». Глава семьи в это время был на работе, но мы точно знаем - он безумно гордится своей командой!

Светлана Тоймурзина