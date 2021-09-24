+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Человек и закон

Человек и закон
24 Сентября , 09:21
Судебные приставы напоминают о способах электронного взаимодействия с УФССП России по Республике Башкортостан посредством ЕПГУ
Человек и закон
23 Сентября , 10:59
«Громко - это сколько?»
Человек и закон
22 Сентября , 10:15
Об изменении порядка возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет
Человек и закон
22 Сентября , 09:54
Декадник «Прицеп»
Человек и закон
22 Сентября , 09:50
Сдай незаконно хранящееся оружие и получи вознаграждение
Человек и закон
22 Сентября , 09:41
Рейды совместно с ГИБДД
Человек и закон
20 Сентября , 15:07
Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Башкортостана
Человек и закон
7 Сентября , 09:34
Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России подготовило разъяснения по законам, вступающим в силу в сентябре 2021 года
Человек и закон
13 Августа , 10:23
Ложное обвинение
Человек и закон
11 Августа , 11:39
Вниманию налогоплательщиков физических лиц!
Человек и закон
11 Августа , 11:08
Об использовании мобильного приложения ЛК ИП для регистрации индивидуальных предпринимателей
Человек и закон
9 Августа , 21:12
Управление ФССП по Республике Башкортостан разъясняет
Человек и закон
5 Августа , 15:41
О работе мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России»
Человек и закон
5 Августа , 15:28
«Банк данных исполнительных производств» и мобильное приложение – сервисы для проверки долгов
Человек и закон
4 Августа , 09:58
Новая форма жалобы и форматы представления жалобы в электронном виде
Человек и закон
29 Июля , 15:47
Уклониться от уплаты алиментов не удастся
Человек и закон
29 Июля , 15:34
К морю - без долгов по налогам!
Человек и закон
8 Июля , 16:40
Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес обвинительный приговор 51-летнему жителю Салаватского района Республики Башкортостан за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть челов
Человек и закон
7 Июля , 16:38
Нарушение ПДД - цена жизни
Человек и закон
1 Июля , 16:38
Путин своим указом ужесточил наказание за повторную езду в пьяном виде
Все материалы

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Эл. почта
mishpressa@mail.ru
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.Метрика