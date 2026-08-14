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Человек и закон
14 Августа , 11:26

В Мишкинском районе прокуратурой восстановлены права пенсионерки

 В Мишкинском районе восстановлены права пенсионерки, сын-игроман которой незаконно оформил на неё кредит В марта 2026 года в ходе личного приема к прокурору Мишкинского района обратилась местная жительница с целью оказания ей правовой помощи по вопросу незаконного оформления от её имени кредита.

В рамках рассмотрения данного обращения установлено, что в начале марта текущего года ОМВД России по Мишкинскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Ход и результаты предварительного расследования прокурором района взяты на контроль, в результате принятых мер координационного характера,
по данному уголовному делу удалось в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее данное преступление. Им оказался 35-ти летний сын потерпевшей, имеющий непреодолимую тягу к азартным играм. Незаконно полученные денежные средства в размере 30 тыс. руб. им потрачены 
на ставки.  

По результатам расследования уголовного дела оно с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал, дал подробные показания по обстоятельствам совершенного преступления, возместил причиненный ущерб.

В учетом занятой позиции государственного обвинителя приговором мирового судьи судебного участка по Мишкинскому району подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере
15 тыс. руб.

Кроме того, в целях исключения возможности использования кредитных учреждением правовых механизмов взыскания неустойки и других выплат, прокуратурой района в интересах пенсионерки в суд подано исковое заявление о признании договора займа недействительным.  

Решением Бирского межрайонного суда исковые требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.

И. Хайруллин, прокурор района                               

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