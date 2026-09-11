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Человек и закон
11 Сентября , 09:46

Нововведения в миграционном законодательстве

 В течение лета текущего года в миграционное законодательство был внесён ряд значимых изменений, направленных на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории нашей страны.

Нововведения в миграционном законодательствеНововведения в миграционном законодательстве
Нововведения в миграционном законодательстве

Установлен единый срок прохождения мигрантами медицинского освидетельствования — в течение 30 дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Введена уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Расширен перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранному гражданину может быть назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Разработан проект приказа, регулирующего порядок уведомления о трудовой деятельности иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Подписан Федеральный закон, изменяющий требования к иностранным гражданам, претендующим на гражданство, разрешение на временное проживание и вид на жительство. 

Вступил в силу закон о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции.

Установлена обязанность иностранных работников содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже прожиточного минимума, действующего в субъектах Российской Федерации.

 Срок временного пребывания иностранных граждан, являющихся профессиональными водителями, увеличен до 180 суток в течение календарного года.

Продлен срок проведения эксперимента по апробации новых правил въезда в Российскую Федерацию, предусматривающих направление заявления в целях въезда через приложение RuID.

Урегулированы проблемы, связанные с высылкой и ограничениями въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Подписан закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства при подаче заявления о приеме в российское гражданство обязаны представлять документ об отсутствии (наличии) судимости.

 Н. Рогалева

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