Р. Хабиров выступил на торжественном мероприятии в честь 25-летия мировой юстици

– За 25 лет мы создали систему мировых судей, развили её инфраструктуру, – сказал Радий Хабиров. – Но самое главное – это вы, компетентные, умные, сильные представители судебной власти нашей республики.

Руководитель региона подчеркнул, что именно мировой судья чаще всего становится первым, к кому обращаются жители для разрешения споров и защиты своих законных интересов.

– Взаимоотношения человека с государством начинаются именно здесь. Поэтому хочу поблагодарить вас за качественное, компетентное выполнение вашей священной миссии, – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана также сообщил, что республика продолжит работу по обновлению помещений судебных участков и развитию цифровой инфраструктуры.

– Мы обязательно будем и дальше создавать для вас современные условия на рабочих местах. И, конечно, планируем провести полную цифровизацию мировой юстиции, – отметил руководитель региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что от качества работы представителей закона напрямую зависит доверие людей к государству и общественная стабильность.

– Люди к вам приходят за правдой и за справедливостью. Поэтому от вас зависит общественно-политическая ситуация в республике, регионе и стране. Поэтому желаю вам крепости духа, стойкости, всегда руководствоваться высшими нравственными принципами и законом, – сказал Радий Хабиров.

Также руководитель региона поблагодарил председателя Госкомитета Башкортостана по делам юстиции Владимира Спеле за многолетнюю работу, отметив его профессионализм и вклад в развитие мировой юстиции.

Владимир Спеле в свою очередь выразил благодарность управленческой команде республики за конструктивное взаимодействие.