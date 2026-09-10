В Мишкинском районе пьяный водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС

Транспортное средство было остановлено. За рулем находился 60-летний житель Аскинского района. Внимание инспекторов привлекла неестественная манера общения и запах алкоголя в салоне автомобиля. Опасения подтвердились. Мужчина был пьян. Освидетельствование показало результат 0,93 мг/л.

Однако на этом история не закончилась. Во время оформления документов нарушитель попытался избежать наказания, предложив сотрудникам полиции денежные средства в размере 7 000 рублей и положив их на панель патрульного автомобиля. При этом он неоднократно был предупрежден об ответственности за дачу взятки должностному лицу и то, что все его действия фиксируются на видеорегистраторе.

❗️На место была вызвана следственно-оперативная группа. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

❗️В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

➡️Уважаемые граждане, помните! Попытка подкупа сотрудника полиции – это не способ избежать наказания, а уголовное преступление, которое грозит лишением свободы.