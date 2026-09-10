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Человек и закон
10 Сентября , 10:53

В Мишкинском районе пьяный водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС

Накануне при несении службы сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Мишкинскому району на 29 км автодороги Бирск– Тастуба–Сатка был замечен автомобиль «Рено Сандеро», водитель которого предположительно находился в нетрезвом состоянии.

Транспортное средство было остановлено. За рулем находился 60-летний житель Аскинского района. Внимание инспекторов привлекла неестественная манера общения и запах алкоголя в салоне автомобиля. Опасения подтвердились. Мужчина был пьян. Освидетельствование показало результат 0,93 мг/л.
Однако на этом история не закончилась. Во время оформления документов нарушитель попытался избежать наказания, предложив сотрудникам полиции денежные средства в размере 7 000 рублей и положив их на панель патрульного автомобиля. При этом он неоднократно был предупрежден об ответственности за дачу взятки должностному лицу и то, что все его действия фиксируются на видеорегистраторе.

❗️На место была вызвана следственно-оперативная группа. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

❗️В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

➡️Уважаемые граждане, помните! Попытка подкупа сотрудника полиции – это не способ избежать наказания, а уголовное преступление, которое грозит лишением свободы.

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