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Образование

Образование
2 Сентября , 05:30
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Образование
29 Июня , 09:47
Лицеисты провели выпускной вечер
Образование
29 Июня , 08:59
В конкурсах «Лучший по профессии» примут участие около 100 представителей сферы
Образование
23 Июня , 04:55
Журналисты Мишкинского ИЦ приняли участие в V Медиафоруме СМИ Башкортостана
Образование
9 Июня , 11:33
В Центре «Путник» работает лагерь с дневным пребыванием «Надежда»
Образование
2 Июня , 06:10
В детском саду № 1 «Солнышко» села Мишкино прошел выпускной утренник
Образование
31 Мая , 06:10
Во всех школах района прошел трогательный и волнующий праздник Последнего звонка
Образование
19 Мая , 09:08
О своих выпускниках рассказала Отличник образования РБ Даниса Султанова
Образование
14 Мая , 11:50
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Образование
7 Мая , 05:32
Мишкинский район принял гостей из соседних республик
Образование
7 Мая , 05:32
ДШИ села Мишкино провела благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Образование
20 Апреля , 10:38
В рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запускается новый проект
Образование
2 Апреля , 11:38
В Башкортостане продолжается прием документов по федеральной программе «Земский
Образование
10 Марта , 10:00
В Марийском ИКЦ состоялся бал маленьких принцесс и отважных рыцарей
Образование
10 Марта , 09:54
В группе «Колокольчик» детского сада № 1 «Солнышко» прошел утренник
Образование
16 Февраля , 10:54
Школу на 2200 мест открыли в Уфе — она стала крупнейшей в ПФО
Образование
26 Января , 09:42
Прошел семинар для руководителей образовательных и профсоюзных организаций
Образование
22 Января , 09:26
В лицее №1 села Мишкино состоялось открытие «Школы будущих первоклассников»
Образование
19 Января , 06:00
В детском саду «Солнышко»с. Мишкино прошел марийский праздник
Образование
29 Декабря 2025, 05:31
В канун Нового года в Мишкинском РДК состоялся творческий конкурс поделок
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