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Образование

Образование
1 Сентября , 21:14
Географию сертификата дошкольника в Башкирии планируется расширить
Образование
1 Сентября , 20:00
В Башкирии обсудили развитие частных детских центров образования
Образование
1 Сентября , 11:12
Новый учебный год начался
Образование
31 Августа , 15:12
В Минобразования Башкирии рассказали родителям детей из группы риска по COVID, как перевестись на дистанционку
Образование
31 Августа , 12:20
На пороге нового учебного года
Образование
30 Августа , 20:36
В Башкирии часть детей сможет начать обучение дистанционно
Образование
30 Августа , 14:27
В Башкирии от WorldSkills Russia останется богатое бизнес-наследие
Образование
30 Августа , 11:30
Стали известны имена победителей Worldskills Russia 2021 в Башкирии
Образование
29 Августа , 21:31
Оборудование, использовавшееся в WorldSkills, останется в Башкирии
Образование
29 Августа , 20:46
Минпросвещения РФ прокомментировало возможность закрепления WorldSkills за Башкирией
Образование
29 Августа , 14:35
Идею ежегодного проведения WorldSkills Russia в Уфе поддержали в министерстве науки высшего образования России
Образование
28 Августа , 21:29
Worldskills Russia позволяет будущим специалистам обрести уверенность в собственных силах и знакомит с качественным профоборудованием
Образование
27 Августа , 21:08
В Башкирии выявили победителей конкурса "Лучшие практики наставничества"
Образование
27 Августа , 20:57
Площадку WorldSkills Russia Глава Башкирии посетил вместе со своим сыном
Образование
27 Августа , 14:40
Земфира получила видеопоздравление от участников WorldSkills в Уфе
Образование
26 Августа , 22:35
На площадке WorldSkills в Уфе школьников научили определять настоящий мед
Образование
26 Августа , 21:46
Участники финала чемпионата WorldSkills Russia поделились своими впечатлениями
Образование
26 Августа , 17:44
Глава Башкирии предложил сделать Уфу постоянной площадкой для Нацфиналов чемпионата WorldSkills
Образование
26 Августа , 17:38
Глава Башкирии рассказал о своих эмоциях с финала Ворлдскиллс в Уфе
Образование
26 Августа , 14:23
Для зрителей доступен прямой эфир соревнований WorldSkills Russia в Уфе
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